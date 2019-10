Ponta a afirmat că singura soluție viabilă pentru ca viitorul Executiv să aibă susținere ar fi fost nominalizarea unui premier tehnocrat. El a mai spus că dacă este invitat la guvernare nu va spune nu și a recunoscut că a discutat cu Orban despre nominalizarea unei femei, din partea social-democrată, la funcția de comisar european: „Da, e un subiect pe care l-am deschis”.

„Am zis de 100 de ori înainte de moțiune că votez moțiunea, o dau jos pe Viorica Dăncilă, dar că nu o înlocuiesc cu Ludovic Orban. Și acum cade Opoziția pe spate că spun asta. Am mai zis de 100 de ori înainte (…) N-aș zice că nu vreau (funcții, n.red.) dar nici nu mă ofer. Orban nu mi-a propus nimic (…) La PNL azi, la negocieri, era și o Dăncilă. Să nu-și închipuie cineva că eu am stat pe telefon și îl rugam pe Orban să ne primească și pe noi. Ei ne-au chemat pe noi (…) Luni când a zis Barna că nu votează, au sărit toți pe el, marți a zis că votează. Eu nu votez (…) Barna are picioarele slabe, nu stătea pe propriile lui cunoștințe, pe experiență politică, a intrat în jocul ăsta sperând că se împiedică Iohannis pe scări. Mi se pare o situație comică pentru că domnul Barna care s-a afirmat în viața politică spunând că penalii trebuie să plece din funcții… În viziunea celor care l-au creat pe domnul Barna sunt securiști buni și securiști răi, plagiatori buni și răi”, a declarat Victor Ponta.

Foastul premier a mai spus că, probabil, guvernul Orban va trece, dar că nu acesta este scopul dacă Orban nu va vrea „doar să-și pună poza la Palatul Victoria”:

„Probabil va trece, dacă le mai aduce domnul Borza parlamentari, că așa spunea. Probabil va trece, dar nu e suficient să obții învestitura decât dacă vrei doar să îți pui poza la Palatul Victoria (…) Ludovic Orban nu a venit cu program de guvernare, cu echipă de guvernare, cu nimic. Întrebați-i dumneavoastră pe cei indignați ce votează? De 100 de ori le-am zis că în 2012, când am făcut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ungureanu, toată lumea știa că o să vină USL la guvernare, cu Ponta premier, cu miniștrii X și Y. Ei au zis că nu, întâi să treacă moțiunea și vedem apoi. Nu e o chestie foarte inteligentă (…) Nu e bun un guvern al PNL, nu-mi place”, a mai afirmat Ponta.

El a plusat pe varianta nominalizării unui premier tehnocrat, spunând că era cea mai bună soluție pentru asigurarea unui Executiv de tranziție:

„Singura variantă era ca Iohannis să nu numească un premier politic, că era Hurezeanu, că era Isărescu, nu știu. Și omul ăla să spună că nu se bagă în politică și că vrea să țină barca să nu se scufunde, până la alegeri. Cine voia să îl susțină, susținea. În momentul în care pui premier un șef de partid care spune că guvernează ca să ajungă Iohannis președinte, stop, eu nu vreau Iohannis președinte, eu vreau Diaconu. Să câștige PNL alegerile, stop, eu nu vreau să le câștige PNL. Ca să fie electoratul PNL fericit, stop, eu vreau să fie tot electoratul fericit. Deci de ce aș vota un guvern Orban, PNL?”, a conchis Ponta, notează g4media.ro.

Te-ar putea interesa și: