Joao Fonseca, campion la doar 18 ani. A intrat în istorie: Nu credeam că pot

Brazilianul Joao Fonseca, locul 99 mondial, a câştigat turneul ATP 250 de la Buenos Aires și a obținut primul titlu al carierei sale în circuitul principal. În finală, Fonseca l-a învins pe argentinianul Francisco Cerundolo, scor 6-4, 7-6 (7/1), şi a devenit, la 18 ani, 5 luni şi 26 de zile, al 10-lea cel mai tânăr jucător care câştigă un turneu ATP din 1990 încoace.

Fonseca a spus că a realizat ceva ce nu credea că poate. Tenismenul a spus că este foarte greu să joci împotriva a patru argetinieni, dar că sprijinul fanilor l-a ajutat. El a declarat că a gândit pozitiv și că acest lucru a contat enorm.

João Fonseca becomes the youngest man to win an ATP title on clay since Carlos Alcaraz in 2021.

„A fost o săptămână incredibilă, am realizat ceva ce nu credeam că pot. Este foarte dificil să joci aici împotriva a patru argentinieni (pe rând în timpul turneului, n.r.), dar sprijinul brazilian m-a ajutat. Mental, am fost foarte puternic, am fost pozitiv, iar asta m-a ajutat în final.

Ceea ce trăiesc este pur și simplu de necrezut. Vreau să le mulțumesc prietenilor mei și sponsorilor care m-au ajutat să îmi îndeplinesc visul. Vreau doar să joc tenis. Desigur, îmi doresc să ajung numărul 1 mondial și să câștig turnee de Grand Slam, dar adevăratul meu vis este să joc tenis”, a spus el.

João Fonseca after winning his first title in Buenos Aires

“Unbelievable week. Even in Argentina there are Brazilians cheering for me. That’s amazing. Every Brazilian, everyone from their country wants this support from your own country. What I’m living is just unbelievable. I… pic.twitter.com/Wf17CRdOLG

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 16, 2025