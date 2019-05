Incredibil. Un francez a traversat Atlanticul într-un butoi

Francezul Jean-Jacques Savin a reuşit ca după patru luni de zile să să traverseze Atlanticul într-un butoi. El a pornit din Insulele Canare, în largul coastei Africii, pe 26 decembrie 2018 - îndreptându-se spre vest într-o capsulă în formă de butoi pe care și-l construise. Destinaţia francezului a fost Caraibe, unde a ajuns săptămâna trecută. Savin a afirmat după ce a ajuns în Caraibe, că a parcurs distanţa de 2.930 de mile cu o viteză de doi kilometri pe oră în ambarcaţiunea sa fără motor bazându-se în întregime pe curentul oceanului pentru a-și ghida călătoria.





„Totul are un scop ... în sfârșit, aici sunt la sfârșitul acestei aventuri", a scris el pe Facebook vineri, după ce a pus piciorul pe pământ pentru prima dată în acest an. "Alții, ca mine, au fost fascinați de această călătorie și de tehnologie", a mai spus francezul, potrivit edition.cnn.com Septuagenarianul a călătorit singur în vasul său, care măsoară aproximativ 10 picioare și șapte picioare lățime și include o bucătărie mică și un pat și un spațiu pentru depozitare. Sa hrănit cu pește prins din ocean. La bordul „navei”, Savin a avut şi o sticlă cu vin pe care a băut-o de ziua lui care a fost în luna ianuarie. Dar Savin nu este la prima călătorie uimitoare. În anul 2015 a urcat pe muntele Mont Blanc, chiar dacă mulţi oameni nu credeau că poate s-o facă deoarece are vârsta de 70 de ani.

