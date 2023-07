Ivanka Trump se rupe total de tatăl ei, Donald Trump. O decizie a instanței i-a salvat 250 de milioane de dolari

După ce a fost la Casa Albă timp de patru ani în calitate de consilier principal al fostului președinte Donald Trump alături de soțul ei, Jared Kushner, Ivanka Trump se detașează de acesta. Ivanka a lansat o campanie amplă pentru ca publicul să înceteze să o mai asocieze cu problemele tatălui ei.

Ivanka ar dori acum să revină la a fi percepută ca o soție și o mamă apolitică, declarând public că va pleca din politică ca să petreacă mai mult timp cu copiii ei. Și chiar săptămâna aceasta, fiica cea mare a fostului președinte a primit o veste bună care lasă și mai mult în urmă problemele juridice ale familiei sale.

Marți, o curte de apel din New York i-a dat lui Ivanka Trump răspunsul pe care ea îl aștepta: a fost exclusă din procesul civil de 250 de milioane de dolari intentat de procurorul general din New York, Letitia James, scrie un site american. Inițial, Ivanka, Donald Trump și frații ei, Donald Jr. și Eric au fost acuzați că au umflat activele Organizației Trump pentru a obține împrumuturi în condiții favorabile. Ivanka și echipa ei de avocați au luptat din greu împotriva acuzațiilor, deoarece ea a susținut că acest aspect particular al afacerii nu făcea parte din fișa postului ei, iar unele dintre acțiuni s-au petrecut chiar și atunci când nu a mai lucrat pentru compania tatălui ei.

Ivanka Trump a scăpat de în proces de 250 milioane de dolari

Acest argument a funcționat în favoarea ei, deoarece termenul de prescripție al statului a expirat pentru pretențiile anterioare, în timp ce în ceea ce privește acuzațiile ulterioare au confirmat că ea nu mai făcea parte din Organizația Trump. Potrivit documentelor judecătorești obținute de CBS News, echipa juridică a lui Ivanka a susținut că procesul „nu conține o singură acuzație că doamna Trump a creat, pregătit, revizuit sau certificat, direct sau indirect, oricare dintre situațiile financiare ale tatălui ei”.

Această hotărâre nu-i exclude pe Donald Trump, Donald Jr. sau Eric din viitorul proces, care este așteptat să înceapă în octombrie. Ivanka probabil răsuflă uşurată, deoarece aceasta a fost o legătură majoră cu controversele continue legate de familia ei. Noua ei atitudine, de independență față de Donald Trump, a fost o temă majoră pentru presa americană, atunci când s-a vorbit despre ea și Jared Kushner, mai ales după ce au părăsit Casa Albă.