Iuri Gagarin: Cum primul om din spațiu a stârnit o teorie a conspirației. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 aprilie s-au născut: Lord Frederick North, Sir Robert Watson-Watt, Thomas Jeffreson, Samuel Becket, Sir Arthur Travers Harris, Edward Fox, Lucky Seven, John Braine, Gari Gasparov, Maurice Ronet, Ron Perlman, Erick Avari, Allison Williams, Emil Pop, Marius Sabin Peculea, C.D. Zeletin, Sergiu Nicolaescu.

În calendarul fix creştin ortodox sunt Sfinţii: Artemon, Cvintilian, Dada şi Elefterie Persul. În calendarul mobil începe Săptămâna Patimilor. Lunea Mare.

Astăzi îl pomenim pe Sergiu. Sergiu Florin Nicolaescu. Mobilul m-a anunţat că trebuie să-i trimit o felicitare de ziua lui, aşa cum mi-a spus şi ieri, de Florii, să-i trimit respectele mele de onomastică. De data asta, mobilul a fost insistent. De trei ori mi-a amintit că trebuie să-l felicit pe Sergiu. Ne leaga câteva taine şi câteva pasiuni. Ne-am văzut mai des, după lovitura de stat. Apoi eu am plecat în State, apoi în Iran.

Nu m-am grăbit să-l felicit la mobilul lui 074457… haideţi, doar nu o să vă dau mobilul, poate îl foloseşte altcineva, deci nu m-am grăbit pentru că mă gândesc că în curând o să-l felicit personal. Oare în alt Univers, paralela spaţiu-timp, sunt telefoane mobile? Pentru că sunt sigur că oameni ca Sergiu Nicolaescu au dreptul şi favoarea unei a două şanse, să-şi continuă viaţa, într-un fel sau altul, într-un fel greu de înţeles, greu de demonstrat, dar real, ca şi Universul! Sau, Pluriversul? Bună întrebare!

Toată lumea știe că Neil Armstrong fost prima persoană care a pus piciorul pe Lună la 20/21 iulie 1969. La fel, toată lumea știe că primul om care a ajuns în spațiu a fost Iuri Alexeevici Gagarin pe 12 aprilie 1961. Sau nu?

Astăzi numele lui Gagarin este menționat în cărțile de istorie și a devenit instantaneu un erou național în întreaga Uniune Sovietică. Prezentat ca un triumf al cursei spațiale dintre URSS și SUA, tânărul de 27 de ani, care fusese ales cu doar trei zile înainte de misiune, a petrecut 108 minute în spațiu, a orbitat Terra și a revenit în formă și bine după un zbor plin de riscuri.



Și totuși, înainte de a începe chiar călătoria spre cer, îndoiala a fost însămânțată în mintea multor persoane. Căci au apărut zvonuri că sovieticii au lansat cu succes un om în spațiu înainte ca Gagarin să pună piciorul în racheta Vostok-1. Se afirma că un cosmonaut a făcut acest lucru pe 7 aprilie, cu doar cinci zile mai devreme.

Dennis Ogden, corespondentul de la Moscova pentru ziarul Partidului Comunist Britanic, Daily Worker, a fost autorul acestei teorii a conspirației, povestea sa a apărut pe prima pagină a publicației cu titlul: „Primul om în spațiu”. Acesta a informat cititorii că pilotul cosmonaut – „fiul, pilot de testare, al unui proiectant de avioane de top… era din nou pe Pământ, dar suferea de [efectele] zborului său”.

Gagarin nici măcar nu părăsise pământul când ziarul a lovit în plin și a provocat o agitație, provocând primele șoapte ale unei teorii a conspirației care a continuat până în prezent. Uniunea Sovietică a negat rapoartele și, în schimb, a alertat presa cu privire la zborul lui Gagarin. De asemenea, Ogden a prevăzut ceea ce avea să se întâmple în URSS, articolul său făcând referire despre „întâmpinarea eroului” și despre Uniunea Sovietică „plină de bucurie la [prima] călătorie în afara acestei lumi”.

Articolul lui Ogden ar fi putut fi văzut ca ceva asemănător unei erate; confirmarea că inițial s-a înșelat în legătură cu zborul pe 7 aprilie. Dar apoi jurnalistul francez Eduard Bobrovsky a reluat afirmațiile lui Ogden și l-a arătat pe bărbatul în cauză ca fiind un pilot de testare numit Vladimir Iliușin, afirmând totodată că zborul a avut loc efectiv pe 25 martie.

Problema este că această misiune – conform surselor de presă – nu a decurs atât de bine cum a fost planificat. De aceea, s-a susținut în articol, zborul lui Iliușin a fost abandonată în favoarea lansării și aterizării cu succes a lui Gagarin.

Iliușin a fost un general sovietic și un pilot de testare de înaltă calitate. A încetat din viață în anul 2010. El a doborât numeroase recorduri de viteză și altitudine, iar tatăl său a fost un om foarte influent în URSS, după ce a proiectat și a construit avioanele de vânătoare și bombardiere din Al Doilea Război Mondial. Iliușin senior și-a câștigat, de asemenea, un loc în guvern și în CC al PCUS. În acest scop, fiul său ar fi fost văzut ca fiind persoana perfectă pe care să o trimită în spațiu, înclinația sa pentru asumarea riscurilor, astfel încât pilotul de 34 de ani de atunci să fi fost persoana perfectă pentru primul om în spațiu.

După trei orbite ale Pământului, se pare că aterizarea sa nu a fost în parametrii normali, provocându-i rău fizic și angoasă mentală. A existat chiar o sugestie că accidentul l-a adus pe Vladimir Ilușin în comă.

“Capsula cosmică a fost recuperată acolo unde era de așteptat, dar Iliușin a fost rănit la aterizare și este inconștient într-un spital din Moscova“, a declarat un raport în The Spokesman Review. Articolul adaugă că Bobrovsky a spus că informațiile sale au venit din surse de încredere pe care nu le-a putut numi.

Uniunea Sovietică a susținut că Iliușin se află în spital, fiind tratat pentru rănile pe care le primise într-un accident de mașină. Sovieticii nu au fost singurii care au respins teoria conspirației. Nici americanii nu credeau afirmațiile jurnaliștilor. Într-adevăr, Pierre Salinger, secretarul de presă al Casei Albe la acea vreme, a declarat reporterilor că nu există dovezi ale unui zbor pe 7 aprilie și, trebuie să presupunem, că nimic nu ar fi ridicat suspiciuni nici în martie. Se pare că stațiile de urmărire spațială ale Comandamentului de Apărare Aerospațială Nord-Americană (NORAD) , nu semnalaseră nimic, și SUA nu erau pe punctul de a critica Uniunea Sovietică fără dovezi.

Și totuși, nici acest lucru nu a fost suficient pentru a înăbuși complet suspiciunea și teoria conspirației. Unii jurnaliști credeau că afirmațiile unui accident de mașină erau o simplă poveste de acoperire și, cu siguranță, nu era dincolo de cele mai luxuriante imaginații să creadă că sovieticii vor încerca să îngroape o situație delicată, deoarece se mai făcuse acest lucru de atâtea ori în trecut.

Dar este acesta, împreună cu alte surse jurnalistice, un motiv suficient pentru a crede că locul lui Gagarin în istorie nu este chiar ceea ce este? Ogden va susține mai târziu că a văzut o fotografie a lui Iliușin purtând echipament spațial la momentul presupusului zbor, dar nu a mai apărut ulterior. Între timp, Valdimir Iliușin însuși – care a murit în 2010, la vârsta de 82 de ani – nu a mărturisit niciodată că a zburat în spațiu. A trăit pentru a spune povestea în care el juca un rol, pe care nu l-a făcut niciodată.

Ceea ce s-a văzut, totuși, sunt zvonurile care continuă să se învârtească mult după eveniment și chiar au fost amplificate. Unul dintre cele mai notabile a fost un documentar de 52 de minute în 1999, intitulat „ The Cosmonaut Cover-Up ”, lansat de Global Science Productions și regizat de Elliott Haimoff care, în anul următor, a regizat și „ Vladimir Ilyushin: The First First Man in Spațiu “.

Difuzat pe scară largă, documentarul a afirmat că Iliușin nu a reușit să sară din capsulă, s-a prăbușit în China și, după ce a fost capturat, a fost în cele din urmă predat URSS în 1962. Producătorii de documentare au spus că Iliușin nu a vorbit niciodată despre presupusul accident cosmic, potrivit unui articol apărut la Sun Community News și a preferat să-și păstreze secretul.

Având în vedere că documentarul a fost realizat la câțiva ani după prăbușirea Uniunii Sovietice, când secretele erau în cele din urmă divulgate și evenimentele istorice erau deschise, mulți ar suspecta că teoria conspirației se confirmă.

De fapt, sovieticii au început să se deschidă cu mult înainte ca URSS să înceteze să mai fie. În 1980, Occidentul a aflat în cele din urmă despre moartea lui Valentin Bondarenko, care, potrivit The New York Times , a murit într-un experiment de rezistență la presiune scăzută de 15 zile la Moscova, în anul 1961, când a izbucnit un incendiu – chiar dacă i-au eliminat imaginea dintr-o fotografie oficială ulterioară.

A durat mai mult timp pentru a spune lumii despre un accident major de lansare care a avut loc la 24 octombrie 1960 și a ucis oficial 78 de persoane, așa cum a fost dezvăluit restului lumii în anul 1989. Se vorbește despre Gagarin, ca despre un erou, un model folosit pentru propagandă, dar în toate mărturisirile și documentele văzute de la prăbușirea Uniunii Sovietice, Iliușin nu a apărut niciodată.

Și totuși au existat câteva piese de „dovezi” deosebite. Doi foști operatori de radio amatori italieni, Achille și Giovanni Judica-Cordiglia, au susținut că au înregistrat audio dialoguri de pe o capsulă orbitală în zilele dinaintea efectuării zborului de către Gagarin.

Primul a fost din mai 1960, o navă spațială cu echipaj care ar fi ieșit din cursul stabilit; al doilea, în luna noiembrie a aceluiași an, a unui cod Morse SOS dintr-o navă spațială cu probleme care părăsea orbita Pământului și, cel mai îngrozitor, un al treilea în 1961 al unui cosmonaut aparent sufocant până la moarte. Dacă acestea ar fi dovezi sigure ale zborurilor spațiale, atunci ar trebui să spunem că Gagarin nu a fost prima persoană în spațiu, iar nici Iliușin nu a fost probabil prima. Dar având în vedere presupunerea că toți cei implicați în aceste acțiuni și înregistrări au murit, descoperirea adevărului a fost și este și mai dificilă. Și totuși teoriile încă circulă.

Și eu am pus în circulație o teorie a conspirației, despre zborurile cosmice, dar care mi s-a părut bine documentată, vezi https://evz.ro/horoscop-tragedie-catastrofa.html.

Nu este nicio teorie a conspirației dacă vă spun că mâine este, în definitiv o altă zi!

HOROSCOP 13 aprilie 2021

BERBEC Propria zodie pare să-ţi fie favorabilă. Totuşi, concentrază-ţi atenţia asupra sănătăţii – protejează-ţi în special capul şi combate imediat durerile de cap. Nu lăsa răul, boala să se instaleze, reacţioneză imediat. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua, ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori sau noii clienţi. Sau, mai bine lasă totul şi distrează-te!

TAUR Ziua de 13 aprilie este o perioadă peste care ar trebui să sari. Oricum, totul sau aproape totul iese pe dos, întârzie sau se amână. Frustrarea asta te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente care formează starea de reculegere şi de trăire spirituală în această perioadă premergătoare sărbătorilor pascale. Trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Restul – contează mai puţin! Pentru un procent dintre Tauri: eficace şi dinamic, astăzi ai carisma personală la maxim. Profită! Pune pe curs critic acţiunile care te interesează. Sau la bal, sau la spital! Taurii şi Taurinele, conservatori şi tradiţionali cum sunt ei, probabil că vor alege să rămână acasă şi să cocheteze pe net.

GEMENI O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investiţi, nu împrumuta… Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Îţi trebuie o trăire, ceva care să te motiveze, să-ţi crescă pulsul şi interesul. Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Oricum tu nu poţi să stai într-un loc mult timp. O excursie undeva, cumva… este ceea ce îţi trebuie (sau ceva similar…) Gemenii sunt obligaţi de natura lor neastâmpărată să plece undeva, numai să schimbe monotonia cotidiană ! Dar probabil că o să rămâi acasă, este mai comod, iar tu eşti un tip comod. Ştiai?

RAC Pe 13 aprilie, ai de suferit din cauza duşmanilor neştiuţi. Adică din partea celor care te invidiază din toată inima, de obicei, fără nici un motiv. In această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine considerată pe orice meridian agresivă. Pentru un mic procent: pericol de incident sau chiar accident mai pe seară, sau pătimeşti din cauza unei indiscreţii. Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva ar vrea să ai informaţii greşite. Totuşi, o bună parte din zodie are o perioadă bună pentru promovarea intereselor personale. Pentru unii Raci este un bun prilej să facă mici reparaţii acasă, sau măcar să redecoreze camera.

LEU Astăzi evită orice decizie luată în stare emotivă sau enervare. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur. Mare atenţie la legăturile amoroase – să nu iei ţeapa – degeaba! Leii şi Leoaicele mai trebuie să zacă un timp, să pândească – nu este o perioadă benefică pentru schimbări, mai ales din cele la care te gândeşti. O zi relativ favorabilă, marcată de monotonie. Toată foşgăiala asta cotidiană te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri. Astăzi eşti foarte selectiv şi monosilabic în exprimare. Cel mai adesea se poate scoate de la tine doar un mormăit. Uneori, rar, aprobator. Jungla pare liniştită aşa că şi tu poţi să dormitezi!

FECIOARĂ Astăzi, ziua, este favorabilă pentru călătorii scurte. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele şi misterioasele native din Virgo (Fecioara) cum se mai numeşte zodia celor harnici, curaţi şi cu geniul detaliului. Soarele formează aspecte favorabile în special pentru feciorele şi flăcăii care se ocupă cu comerţul agricol şi alimentar. Stai acasă după dogma distopiei sanitare şi mai poţi face un ban în plus, adică nu-i scoţi din buzunar! Fă-i soţiei, sau iubitei, cadou un buchet de flori, aşa, fără nici un motiv, decât ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Influenţe favorabile în familie.

BALANŢĂ O configuraţie astrală deosebită face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor este în creştere – puteţi rezolva uşor problemele sentimentale. Nu exagera cu mesele abundente, supraveghează-ţi sănătatea nu uita că încă suntem în postul mare. Poţi, însă, configuraţiile sunt favorabile, să planifici o vacanţă, o călătorie mai lungă – chiar cu avionul. Bazează-te numai pe informaţiile turistice verificate – nu pe reclame. Dar şi oraşul în care locuieşti este fabulos în perioada sărbătorile primăverii. Strict interzis să te ocupi după prânz de probleme de serviciu! Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Şi pregăteşte-te ritual, sufleteşte, pentru o nouă etapă!

SCORPION Este o perioadă splendidă pentru realizarea speranţelor şi a dorinţelor. Trebuie, numai, să dai consistenţă eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Ai câteva prilejuri bune de afirmare – ceva bun se întâmplă în viaţa ta. Pe 13 aprilie, marți, nu sunt recomandate călătoriile lungi. Ziua de azi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi”. Adică trebuie să faci apel la solidaritatea socială a prietenilor. Sau, altfel spus, le ceri nişte bani cu împrumut! Pentru tine, este o zi foarte bună sub cele trei aspecte explicite: bani, sănătate şi dragoste. Unele veşti te îngrijorează, dar pentru scurt timp. Un prieten pare în dificultate, dar situaţia nu este chiar aşa de gravă pe cât se teme el. In special este vorba de anumite situaţii care par mai grave dacât sunt de fapt.

SĂGETĂTOR Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi un Vărsător te ajută să treci de o cumpănă. Pierzi şi găseşti un obiect. Marți, 13 aprilie îţi aduce un dar neaşteptat, sau o veste bună. Aspectele planetare favorizează cumpărăturile, achiziţiile, micile schimbări acasă. După o perioadă în care s-au acumulat unele nerealizări, astăzi este o perioadă în care roata norocului se mai învârteşte şi în favoarea ta. Nu că nu ai fi un răsfăţat al Fortunei, dar în viată totul se plăteşte, dar niciodată nu şti când şi cu ce plăteşti. De aceea se spune că sunt perioade mai bune şi mai rele. Aşa le socotim noi. Din punctul de vedere al Cosmosului totul are rezultanta zero, totul este în echilibru. Perioada menţionată îţi permite regruparea forţelor şi redistribuirea lor. Nu trebuie să faci nici o mişcare bruscă sau dramatică, care ar fi nerecomandabile. Omul superior aşteaptă greşeala celuilalt şi se foloseşte de ea, spune înţeleptul chinez. Tot un înţelept chinez, probabil unul care a încasat multă bătaie şi ştie ce vorbeşte spune că retragerea la timp pregăteşte victoria următoare.

CAPRICORN Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în acesată perioadă mai ales dacă eşti mai comunicativ. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, trebuie să dai dovadă de concentrare şi să nu pierzi timpul. Ai mult de lucru şi trebuie să termini la termen. O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea activităţii, a vizitelor şi a întîlnirilor. Dar, o seară plăcută cu cei dragi cu planuri şi proiecte de viitor. Evită să ai ceva de împărţit cu cei născuţi sub semnele Berbec şi Gemeni. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Trabajo, no – fiesta, si, muncă, nu – vacanţă, da, adică! Aşa că mai bine rămâi acasă ca să faci în linişte proiecte pe unde o să fii de Înviere, nu mai este mult.

VĂRSĂTOR Planurile pe care le-ai făcut încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune. Parcă te simţi mândru şi onorabil când vezi că poţi realiza împreună cu cei dragi, cu familia ta. Bravo ! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Astăzi nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie. Ţine-o tot aşa. Drept recompensă stelele îţi oferă o surpriză plăcută.

PEŞTI Astăzi, Jupiter afectat te face să-i scoţi din minţi pe cei care au nenorocul să se afle în preajma ta. Mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de energia pe care o risipeşti în acest scop este demnă de o cauză mai bună. Evită pe cât posibil discuţiile cu colective de persoane, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. După ce ai jucat toată dimineaţa celebrul rol de avocat al diavolului, la propriu ca şi la figurat, este normal ca anturajul să nu prea mai te ţină la inimă. Totuşi, un procent relativ mare din zodia Peştilor au o zi bună, ba chiar plăcută.