Având în vedere că mâncarea indiană este foarte gustoasă, dar conţine multe ulei, Iulia Vântur a declarat că trebuie să fie foarte atentă.

Pentru a-şi menţine silueta care a ajutat-o printre altele să-l cucerească pe actorul de la Bollywood, blondina are câteva „reţete” de la care nu abdică niciodată.

Este vorba despre sport la primele ore ale zilei, dar pe nemâncate; cu stomacul gol, dar fără a uita de o hidratare minimă, Iulia Vântur face anumite exercţii fizice.

Acestea sunt şi mai importante perioada de izolare, pe fondul pandemiei de coronavirus care a lovit inclusiv India, ţară în care s-a stabilit fosta vedetă de la Pro Tv.

Ce face Iulia în fiecare dimineață, mai exact? „Nu sunt matinală. Mă culc târziu și mă trezesc pe la 9-10, depinde.

Fac cardio când mă trezesc, nu mănânc, beau o cafea și puțină apă călduță cu oțet de mere.

Câteodată dau și un shot de lămâie pe gât. Fac cardio în aer liber sau în sală. Abia după aceea mănânc.

Aici, unde ne-a prins pandemia, suntem mai mulți, în izolare. Mâncarea indiană este foarte gustoasă, dar e preparată cu foarte mult ulei.

La amiază mănânc preperate indiene, dar seara am o masă mai ușoară. Izolarea m-a prins într-un loc special, cu natură, munți.

Fac exerciții zilnic. De toate, și kickboxing. Pot spune că suntem norocoși, avem muntele în spate…”, a dezvăluit Iulia Vântur în emisiunea Vorbește Lumea, de pe Pro TV.

Într-un alt interviu, ea a dezvăluit că are de gând să facă următorul pas alături de iubitul ei celebru de la Bollywood, Salman Khan:

„Mi-ar plăcea să am o familie, mi-ar plăcea să am un copil, dar așa cum am mai spus, ideea e că trebuie să vină de la Dumnezeu, acest dar.

Pentru ă într-adevăr, un copil este un dar. Prioritatea numărul unu este să fiu fericită. Și asta înseamnă să mă fac eu pe mine fericită, oricum pot.

Asta este prioritatea mea numărul unu. Cu familie, fără familie, cu copil, fără copil, știu că vrei sa întrebi asta… Ideea este să fiu fericită.”

