Recent, între criticul de modă Iulia Albu și trapperul Lino Golden a izbunit un scandal, care s-a amplificat de la o zi la alta. Lino Golden a lansat o nouă piesă despre care Iulia Albu a declarat că este plină de „ură rasială”.

Mesajul trapperului, care a deranjat-o foarte tare pe Iulia Albu a fost: „Banii de rahat, cine ofensează, e de rasă inferioară”, spune Lin Golden, în timp ce apare în fața unei oglinzi,cu un teanc de bancnote de 100 de lei în mână.

Iulia Albu nu a putut suporta asta și scris un mesaj dur pe instagram, la adresa trapperului: „@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing”.

La scurt timp după mesajul stilistei, trapperul Lino Golden a lansat un atac dur la adresa Iuliei Albu și i-a adus aminte de un scandal mai vechi al acesteia cu Alex Velea. „Nu știu ce ai înțeles tu prin „rasă” inferioară, înțeleg că ești bătrână și că nu înțelegi glumele și meme-urile, dar ești penibilă. Te pup dulce. Ți-ai căutat-o cu Velea, te-a făcut faimoasă și acum ți-o cauți și cu mine și știu că vrei răspuns public”, i-a spus Lino Iuliei Albu.

Numai că Iulia Albu s-a supărat foarte tare și a folosit contextul emisiunii ”La Măruță” pentru a-l ataca din nou pe trapper. „Rapperii și trapperii români care fac reclamă la tigăi versus cei de afară care fac reclamă la mașini… Oamenii văd că ești penibil!”, făcând referire la trapperul Lino Golden.

Scandalul din 2013

Lino Golden a făcut referire la un scandal din 2013, când Iulia Albu s-a trezit să se ia de Alex Velea, după care a fost pusă la punct, într-un fel mai puțin diplomatic. În cadrul unei emisiuni, Iulia Albu a spus despre Velea că are la gât un lanț de manelist. Acest lucru l-a enervat cumplit pe Velea, care i-a transmis: „Z**** fashionistă care o s**** în batistă”

Iulia Albu a reacționat din nou. „Felul în care s-a exprimat este execrabil, are trei clase. Să folosești un asemenea limbaj… Acest băiețel are lipsă de respect față de femei. Alex Velea, sunt mai înaltă și mai frumoasă decât tine. Și să-ți mai spun ceva: am și mai multă școală! Vorbește măcar românește, Băiețel, ești în România, nu te mai crede în ghetou în State”, a spus criticul de modă.