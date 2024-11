Monden Iulia Albu a păstrat numele fostului soț. Cum i-ar fi plăcut, de fapt, să o cheme







Iulia Albu a explicat în cadrul unui podcast faptul că nu știe exact de a păstrat numele fostului soț, mai ales că relație dintre ei nu este tocmai bună. De altfel aceasta a precizat că are regrete legat de numele ei de fată.

Numele Albu l-ar fi înlocuit cu un altul

Vedeta a povestit de ce a rămas Albu și nu pe numele de fată. ”Multă lume mi-a spus, domne’ de ce ai păstrat numele după ce ai divorțat. Nu știu. Realitatea este că aveam un nume foarte frumos înainte să mă căsătoresc, Vochița. Și îmi pare rău că nu l-am păstrat, inclusiv când m-am căsătorit. Am făcut o greșeală.

Ar fi fost foarte frumos să îmi păstrez numele și pe Mikaela să o cheme: Mikaela Vochița-Albu, asta mi –aș fi dorit. Eu al fi păstrat doar numele Vochița, ea le-ar fi avut pe amândouă pentru că așa este legal. Dar mi-ar fi plăcut. Vă dați seama cum ar fi sunat ”domnița Vochița”, superb! Dar nu m-am gândit”, a spus vedeta.

Își dorește copii cu Mike

Cât despre o altă căsătorie, Iulia a explicat că este flexibilă legat de nume. ”Ori iau eu numele Iacob, și atunci o să mă cheme Iulia Iacob și atât. Ori rămân cu Albu și Iacob și atunci și pe el o să-l cheme tot Albu-Iacob, dar nu am discutat. Și mai e varianta ca el să ia numele meu. Eu nu am renunțat la numele Albu dintr-un singur motiv: Pe Mikaela, așa o cheamă, Albu și nu am vrut să am alt nume față de al ei.

Realitatea este că sunt multe persoane pe care le cheamă Albu. Am avut perioada aia în care voiam să ,ă recăsătoresc, acum nu mai am nevoie de un act care să-mi spună ceea ce știu deja. Adică dacă eu vreau să îmi petrec toată viața alături de o persoană, nu înseamnă că am nevoie de o hârtie, ca să fac asta. Dar copii vreau să mai fac. Eu sunt cu Mike de 8 ani”, a mai spus vedeta.