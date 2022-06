Iubitul Elenei Udrea, apariție surprinzătoare. Ce achiziție a făcut Adrian Alexandrov

La începutul lunii aprilie, Elena Udrea a fost condamnată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”. Cu puțin timp înainte de pronunțarea soluției, Elena Udrea a plecat din țară cu destinația Grecia. A fost reținută, însă, în Bulgaria, unde a fost închisă până la finalizarea procedurilor de extrădare.

La ultimul termen de judecată, Elena Udrea a plâns în fața instanței: „Vreau să îmi văd familia. Vă rog, în primul rând pentru copilul meu, să dispuneţi o măsură care să-mi permită să îmi văd copilul, să stau cu copilul meu. Nu există riscul să plec din Bulgaria pentru că în momentul acesta este cel mai sigur loc pentru mine”. Fetița Elenei Udrea se află, în momentul de față, în grija iubitului său, Adrian Alexandrov.

Acesta merge merge destul de des în Bulgaria, pentru a fi alături de partenera sa. Când nu este în Bulgaria, Adrian Alexandrov se ocupă de afaceri și, din când în când, frecventează restaurantele de lux din Capitală.

Paparazzi l-au surprins zilele treecute la ieșirea dintr-un restaurant, unde a fost alături de un prieten. Adrian Alexandrov a fost văzut apoi îndreptându-se câtre o mașină electrică. Este vorba despre o mașină Tesla, care pare a fi nou-nouță, semn că aceasta este noua achiziție a logodnicului Elenei Udrea.

Noul lui autoturism este o Tesla Model 3, mașină care costă între 60.000 și 65.000 de euro, de culoare albă, potrivit Mediaflux.

Adrian Alexandrov: „Elena nu are de ales”

Despre Elena Udrea, Adrian Alexandrov spune că trebuie să reziste, pentru că nu are altă soluție: „E o perioadă mai mult decât delicată, dar Elena nu are de ales. Ea trebuie să reziste, fiindcă pur și simplu nu are altă soluție. Nu poți claca când te așteaptă acasă un copil de trei ani și jumătate. Nici eu nu pot face altceva decât să am grijă de micuță”.