Irina a menționat că și ea a fost diagnosticată cu o boală gravă și înțelege foarte bine drama prin care trece puștiul și familia sa.

„Nu am vorbit niciodată pe Story despre nimic. Astăzi am ales să vorbesc despre cazul lui Robert. Are o problemă de sănătate foarte gravă, genetică, o boală care afectează foarte mulți bebeluși. Din fericire, există tratament. Costă 2 milioane de dolari, o sumă îngrozitor de mare pentru orice părinte.

Există această posibilitate de a-l salva. Am ales să vorbesc despre acest caz pentru că eu am avut, în copilărie, o problemă rară de sănătate, de natură genetică. Și pot înțelege disperarea părinților și clipele grele prin care ei trec. Când primești un asemenea dignostic, nimic nu mai are valoare, nimic nu te mai bucură…

Mi-am asumat orice jigniri pe care mi le veți aduce în urma acestei expuneri. Consider că, dacă după ce mă jigniți pe mine, îl ajutați apoi pe Robert, eu mă simt mulțumită. Eu nu îi cunosc familia. Am aflat despre copil din social media. Mi s-a părut super important să fim oameni, să avem suflet. Asta este tot ce contează acum. Sper să lăsați la o parte frustrările la adresa mea. Eu nu vă vorbesc în scopul de a obține nimic personal. Vreau doar să-l ajutăm împreună pe Robert prin aducea cazului în față. Sper să fie de ajutor”, a afirmat Irina Tănase pe Instagram.

Fostul lider al PSD a vorbit, cu ceva timp în urmă, despre problema de sănătate a iubitei sale și îi multumea medicului care a salvat-o pe Irina.

„M-au acuzat că am fost la un spital privat. M-am dus după medic. Dacă medicul Catana spunea că vine la dispensarul din Saelele, din Teleorman, acolo mă duceam. Am încredere oarbă în omul ăla. A avut o intervenție chirurgicală la Irina pe care puțini oameni din lumea asta puteau să o facă. E vorba de o chestiune la oase foarte complicată. Era de moarte dacă nu… În sfârșit, unde zicea, acolo mă duceam”, declara atunci Dragnea, potrivit cancan.ro.

