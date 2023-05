Iubita fiului lui Cristi Borcea fură toate privirile. Cum se pozează tânăra supranumită „regina din Timișoara”

Pe platformele online, Denisa nu ezită să împărtășească frecvent imagini seducătoare, capturând astfel atenția tuturor, iar adesea postează imagini și alături de iubitul ei. Recent, Angelo și Denisa au fost într-o vacanță în Dubai, cuplul postând mai multe fotografii dintr-un club local.

Cei doi își transmit adesea mesaje de dragoste prin intermediul rețelelor sociale, iar la fotografii iubita sa îi comentează mereu: „Jumătatea inimii mele” sau „Îți mulțumesc că ești alături de mine, te iubesc”.

Angelo Borcea se mândrește peste tot cu iubita sa

Iubita fiului lui Cristi Borcea este studentă la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Tânăra este activă pe platforma Instagram, unde împărtășește diverse imagini atrăgătoare. Una dintre aceste postări o prezintă pe tânără la marginea unei piscine, însă fotografia a stârnit o reacție surprinzătoare din partea lui Angelo.

Fiul lui Cristi Borcea a părut deranjat de natura indecentă a imaginii și și-a exprimat neplăcerea prin comentariul său, sugerând astfel că a fost afectat de acest aspect al postării iubitei sale. Ulterior, Denisa i-a răspuns: „Ești gelos?”, însă fiul lui Cristi Borcea a negat acest lucru.

În anul 2021, Angelo Borcea a terminat liceul, moment în care mama sa, Mihaela Borcea, l-a felicitat călduros, transmițându-i un mesaj important: „Trebuie să alegi cu grijă idealurile tale și să îți propui obiective înalte”.

Cristi Borcea, fostul patron al clubului Dinamo, este tatăl a nouă copii, rezultatul a patru relații diferite. Între anii 1988 și 2011, a fost căsătorit cu Mihaela Borcea, iar ulterior, între 2011 și 2016, s-a căsătorit cu Alina Vidican.

În prezent, Cristi Borcea este căsătorit cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii: Milan, Indira și Rania.

Cu Mihaela Borcea, fostul patron de la Dinamo, Cristi Borcea are trei copii: Patrick și gemenii Antonia și Angelo. Cu Alina Vidican, el are alți doi copii: George Alexandru și Gloria. În plus, din relația cu Simona Voiculescu, Cristi Borcea mai are o fiică, Carolyn, potrivit sportbull.ro.