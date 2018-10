Italianca de 16 ani ABUZATĂ de africani şi arabi A DECEDAT. Ce s-a descoperit după AUTOPSIE

Italianca de doar 16 ani a decedat după ce a fost violată de africani și arabi. Procuratura investighează la această ora crima și violul. Autopsia efectuată pe corpul lui Desiree Mariottini, din Cisterna di Latina, confirmă faptul că au avut relaţii intime şi că a fost drogată.





Sâmbăta trecută, corpul lui Desiree Mariottini de 16 ani a fost găsit într-o clădire abandonată din Roma, Italia. Potrivit unei autopsii, fata a fost drogată și violată. Un băiat senegaezl, care a fost martor, a spus poliției: "O drogau și o violau ... fata țipa .. ei au pus o pătură pe cap, dar capul ei a putut fi zărit. Nu știu dacă respira, ea părea deja moartă..."

"Am ajuns acolo pe la miezul nopții, - a adăugat băiatul african - "Am intrat și am auzit o fată țipând, în clădire erau africani și arabi: câțiva oameni, șase sau șapte persoane". Potrivit mărturiei băiatului, cealaltă fată (mai era o fată acolo), a spus că victima a fost violată: "Ea era italiancă, cred că era romană şi a strigat: au violat-o".

Anchetatorii italieni investighează incidentul care s-a produs în districtul San Lorenzo, o zonă universitară cu o viață de noapte activă, cu alcool și droguri.

Autopsia efectuată pe corpul lui Desiree confirmă abuzul sexual, dar cauza morții nu a fost încă confirmată. Între timp, clădirea a fost pusă sub sechestru. De asemenea, au fost achiziționate multe videoclipuri ale camerelor de supraveghere. Desiree Mariottini a locuit în Cisterna di Latina. Cartierul San Lorenzo își arată solidaritatea cu familia fetei și pe un perete a apărut scris în vopsea albă: "Justiție pentru Desiree, San Lorenzo nu te uită", titrează tgcom24.

