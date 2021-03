Furtuna politică pe care a trăit-o Italia în ultimii trei ani, de când Mișcarea 5 Stele (M5S) a câștigat alegerile cu 33% din voturi , a măturat aproape totul. În acest timp au existat trei guverne diferite, axa ideologică s-a deplasat radical de la dreapta la stânga și aproape toți miniștrii s-au schimbat. Pe 14 februarie, situaţia a culminat cu ultimul mare reviriment când s-a trecut de la acel guvern anti-establishment și populist, sosit în martie 2018, la unul condus de marele bancher european din ultimele decenii: Mario Draghi. Dar când Italia s-a trezit, actualul titular al Ministerului de Externe, Luigi Di Maio (Avellino, 34 de ani), era încă acolo. Fostul lider al Mișcării 5 Stele este singurul ministru care a rezistat în trei guverne și astăzi, în cea mai instituțională fațetă a sa, este deja unul dintre cei mai tineri veterani ai politicii italiene.

Reporter: Italia a suspendat vaccinul AstraZeneca chiar când noul guvern încerca să accelereze campania de vaccinare. Este acest lucru un obstacol?

Luigi Di Maio: Italia a adoptat un principiu de precauție, însă a cerut Agenției Europene pentru Medicamente [EMA, în acronimul său în limba engleză] să rezolve situaţia cât mai curând posibil. Este necesară prudență, deoarece au existat și investigații judiciare. Dar nu trebuie să ne pierdem deloc încrederea în vaccinuri. Ele sunt singura cale de ieșire din această criză și funcţionează. În plus, nu am oprit campania, există și alte companii.

Reporter: Care este obiectivul?

Luigi Di Maio: Toți italienii care vor să fie vaccinați vor putea face acest lucru de acum până în august. Și până la sfârșitul lunii septembrie, imunitatea de turmă va fi atinsă.

Reporter: Vă îngrijorează că Germania a luat singură decizia de a opri vaccinarea cu AstraZeneca?

Luigi Di Maio: Europa a avut probleme cu privire la vaccinuri. Nu este vina nimănui, pentru că toți suntem Europa. În cazul în care EMA nu coordonează agențiile de medicamente din restul țărilor, vina nu poate fi atribuită exclusiv Comisiei. Europa plătește pentru lipsa de coordonare în problemele de sănătate din ultimii 30 de ani. Nu am simțit niciodată nevoia să facem acest lucru.

Reporter: În ceea ce privește lipsa de coordonare și unilateralismul german, se pare că Bundesbank face eforturi pentru ca datoria contractată cu Next Generation EU [planul de redresare] să cadă asupra statelor. Ar fi o dramă în Italia.

Luigi Di Maio: Next Generation EU a fost o mare victorie. Datorită acestui fapt, percepția despre Europa în Italia s-a schimbat enorm. Fondul de redresare este argumentul central pentru ieșirea din această criză. Nu intru în dezbaterea legitimă din fiecare parlament, dar planul este deja într-un stadiu atât de avansat încât este imposibil să mai dăm înapoi

Reporter: Italia a fost prima care a blocat un lot de vaccinuri AstraZeneca care pleca în Australia. Mulți au văzut-o ca pe o decizie naționalistă. Amenințarea se extinde acum în Marea Britanie.

Luigi Di Maio: Trăim într-o perioadă în care cercetarea științifică a Big Pharma [marile laboratoare farmaceutice] a reușit să obțină vaccinul în timp record. Dar acele companii sunt cele care decid numărul de doze pe care le trimit țărilor care au nevoie de ele. Deci, dacă există o producție AstraZeneca pe teritoriul nostru și compania respectivă nu respectă tratamentul la care am ajuns și le trimite într-o țară care nu are dificultăți, este corect să o oprim. Aplicând întotdeauna un regulament european. Nu este un act ostil împotriva Australiei și este valabil pentru orice companie de medicamente.

Reporter: Italia a avut trei guverne în trei ani de legislatură, când a trecut de la un executiv anti-establishment la unul cu marele bancher al Europei.

Luigi Di Maio: Schimbarea unui guvern în fiecare an înseamnă că modelul instituțional nu funcționează. În următoarea legislatură trebuie să deschidem o reflecție asupra structurii instituționale. Nu poate exista un guvern în fiecare an, deoarece cetățenii, întreaga țară, plătesc atunci când interlocutorul se schimbă. Acum Italia are un lider de prestigiu precum Draghi și un guvern solid.

Reporter: Sunteți singurul ministru care a supraviețuit ultimelor trei guverne. Mai mult decât fostul lider al M5S, păreţi reîncarnarea Democrației Creștine.

Luigi Di Maio: Există personaje ale creștin-democraților care au făcut istorie. Nu sunt unul dintre cei care se simte jignit când aude numele acestui partid. Acestea fiind spuse, aceste guverne au un fir comun: problema incluziunii sociale și a tranziției ecologice, care a fost din ce în ce mai centrală.

Reporter: Italia are acum un guvern mai bun decât n urmă cu trei luni?

Luigi Di Maio: Asta ar presupune alegeri. Dar cele două guverne anterioare nu au căzut printr-o decizie comună. Primul a fost răsturnat de Matteo Salvini [Liga] și al doilea de Matteo Renzi [Italia Viva]. Și era ceva de așteptat. Vă amintiţi că am fost foarte sceptic atunci când a trebuit să fac guvernul Conte II. La fel și Nicola Zingaretti. Știam că Renzi va avea partea de aur a executivului.

Reporter: Vă imaginaţi că se va întâmpla asta?

Luigi Di Maio: Știam foarte bine cine era Renzi. Mereu le-am spus tuturor: “să nu credeți că va petrece trei ani în Senat apăsând butonul de vot”. Era ceva de la sine înţeles. Dar acum acest guvern lucrează ca o echipă.

Reporter: Draghi este al șaselea președinte al Consiliului care nu a ieşit la urne. Ce impact are acest lucru asupra neîncrederii cetățenilor?

Luigi Di Maio: În Italia, forțele politice nu acceptă faptul că cel care a obținut cele mai multe voturi ar putea fi primul ministru. Și această situaţie ar trebui revizuită.

Reporter: Miniștrii cu profil tehnic au o pondere foarte mare în guvern. Reprezentaţi un contrapunct împreună cu Dario Franceschini, de la Partidul Democrat, și cu Giancarlo Giorgetti?

Luigi Di Maio: Draghi este foarte atent la partea politică. Suntem conștienți de faptul că există profile tehnice în ministere în care Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie închis înainte de aprilie. Dar există un mare interes în asigurarea coordonării politice. Cu Franceschini și Giorgetti am lucrat împreună în guvernele trecute și este normal să se creeze legături. Dar nu ca un contrapunct. Diferențierea dintre politicieni și tehnicieni nu are sens, deoarece politicienii au nevoie de unii și tehnicienii de ceilalţi. Muncim împreună.

Reporter: Pare dificil să ții unite toate părțile.

Luigi Di Maio: Cred în responsabilitatea națională. Suntem deja în cea de-a treia închidere și acest guvern a arătat că nu a existat nicio alternativă la măsurile sanitare care au fost luate.

Reporter: Guvernul Draghi ar trebui să dureze o perioadă scurtă de timp și să protejeze reformele sau să îşi termine mandatul?

Luigi Di Maio: Guvernele care expiră ca laptele nu funcționează. Nu poate exista alt orizont decât sfârșitul legislaturii. Avem etape foarte marcate: PNRR pentru aprilie, campania de vaccinare înainte de sfârșitul anului și, la mijloc, reforme importante precum Administrația Publică.

Reporter: Există un elefant care traversează orizontul încheierii legislaturii: următoarele alegeri prezidenţiale din 2022. Draghi ar fi o opțiune bună?

Luigi Di Maio: Nu vorbesc niciodată despre acele alegeri pentru că există un președinte în funcție. Când va veni vremea, vom vedea.

Reporter: Argumentul pe care l-a oferit Renzi pentru a răsturna guvernul lui [Giuseppe] Conte a fost că a încredințat o parte din guvernanța Planului de redresare unui grup de lucru extern. Acum vedem că Draghi a angajat firma de consultanță McKinsey.

Luigi Di Maio: Motivul pentru care a căzut Guvernul Conte II are un nume și prenume: Matteo Renzi. El se laudă cu el însuși și motivele sale au fost o simplă scuză. Acestea fiind spuse, atât Ministerul Economiei, cât și Președinția Consiliului s-au asigurat că nu există o evaluare sau condiționare a proiectelor de către McKinsey.

Reporter: Când v-ați dat seama că guvernul Conte II era mort?

Luigi Di Maio: Am înțeles că nu suntem pe calea cea bună după referendumul pentru reducerea parlamentarilor din octombrie. Tensiunea din guvern era deja în creștere … De fapt, am fost unul dintre cei care au recomandat o remodelare pentru reducerea acestei tensiuni. Dar când am ajuns în decembrie, deja cu un puternic dezacord, am văzut că mergem spre final, chiar înainte ca Renzi să-și retragă miniștrii.

Reporter: Guvernul Draghi vine într-un moment în care Angela Merkel se va retrage și Emmanuel Macron va trebui să înceapă să se gândească la cheia electorală internă. Poate Italia să devină brusc reperul european?

Luigi Di Maio: Există o mare recunoaștere a Italiei în Europa. Draghi poate fi o figură care, în această fază, întărește Italia, dar nu o percep într-un mod competitiv cu Franţa și Germania. Aceste țări, precum și multe altele, au recunoscut 209.000 de milioane de euro din Planul de redresare pentru țara noastră, deci există o mare considerație pentru Italia dincolo de guvernele lor.

Reporter: Italia nu este interesată de modificarea axei franco-germane?

Luigi Di Maio: De fiecare dată când Italia a încercat să dividă axa franco-germană, ea s-a slăbit singură. Trebuie să se lucreze în patru, şi cu Spania, la care nu se poate renunţa. Mai ales după plecarea Marii Britanii.

Reporter: Astăzi, Partidul Democrat (PD) este un aliat strategic și nu mai este diavolul …

Luigi Di Maio: Asta se întâmpla când secretarul era Renzi [râde].

Reporter: Da, iar acum Enrico Letta s-a întors. Va ajuta asta alianțele viitoare?

Luigi Di Maio: Am lucrat întotdeauna bine cu el, este o persoană în care am multă încredere. Alianța dintre PD și M5S va fi consolidată. Dar nu ar trebui să fie doar electoral, ci este necesar să privim spre orizonturi îndepărtate pentru a crește împreună. Trebuie să abordăm împreună marile probleme sociale. Letta și Giuseppe Conte vor putea găsi loc pentru dialog.

Reporter: Cu privire la unele aspecte, precum legea Ius Soli, care ar acorda cetățenia copiilor imigranților născuți în Italia, nu prea eraţi de acord…

Luigi Di Maio: Nu sunt împotrivă, dar Uniunea Europeană proiectează acum un pact pentru imigrație și azil. Când vorbim despre cetățenie, trebuie să ne coordonăm la nivel european. Nu sunt împotriva a ceea ce a propus Letta, dar aşa cum nu există o coordonare cu privire la alte probleme europene, nu există nici pe această temă.

Reporter: Îl susțineți pe Conte ca noul lider al M5S?

Luigi Di Maio: Da, întărește atlantismul și europenismul M5S. Este în conformitate cu ceea ce am încercat să creez. Și, după cum se poate vedea, cei care au părăsit M5S din cauza intrării în guvernul Draghi erau încă legați de o anumită idee despre Italexit. Greutatea lui Conte va crește prestigiul M5S și va finaliza procesul de transformare.

Reporter: M5S s-a născut ca un partid anti-establishment și anti-castă. Și aţi spus zilele trecute că acum sunteţi “moderat și liberal”. Cum aţi ajuns la această idee?

Luigi Di Maio: De ani de zile s-a încercat clasificarea M5S în standarde sau cuvinte. Acestea fiind spuse, mișcarea de astăzi îşi propune să fie prima forță ecologică din Italia cu oameni de origini diferite. Iar sinteza o reprezintă obiectivele incluziunii sociale, tranziției ecologice și justiției sociale.

Traducere: Rador

Interviu realizat de Daniel Verdu