Istoricul Armand Goșu, pus de Rusia pe lista „agenților străini“. „Sunt într-o companie foarte onorabilă“

Analistul politic și istoricul Armand Goșu a anunțat că a fost pus pe lista „agenților străini“ de către autoritățile de la Moscova. Rusia are liste speciale pe care au fost incluse sute de persoane, dar și instituții.

Liste speciale

Practic oricine are curajul că critice regimul de la Kemlin se poate trezi cu această titulatură. „Autoritățile de la Moscova m-au pus pe lista „agenților străini” (inoagent). Urmează să fiu inclus în „registru”. M-au pus pe listă în aceeași zi cu generalul în rezervă Ben Hodges.

Sunt într-o companie foarte onorabilă, alături de oameni politici din diverse generații (fostul premier Kasianov, Hodorkovski, Ilia Azar, Ilia Iașin, Oleg Kașin etc), de ziariști, profesori sau comentatori ruși de top (alături de unii dintre ei am lucrat în timp, fie la Moscova, în office BBC, fie prin alte țări): Konstantin Eggert, Ekaterina Șulman, Sașa Golț, Andrei Zubov, Vladislav Inosemțev, Maksim Kaț etc). Lista a fost publicată astăzi (n red miercuri), 8 februarie, în Vajnîie istorii“, a scris Armand Goșu, pe contul său de Facebook.

Obligații clare

Odată ce au fost incluși pe acest liste, oamenii au mai multe restricții. De fiecare dată când publică ceva pe rețelele sociale, bloguri personale sau în diferite publicații trebuie să afișeze un mesaj prin care anunță clar că au fost numiți agenți străini. Această obligație le afectează grav imaginea. Unele instituții media indepedente au ajuns în colaps, deoarece agențiile de publicitate au refuzat să mai colaboreze cu ele.

Mesajul nu este singura obligație. Oamenii trebuie să întocmească rapoarte periodice în care să detalieze toate veniturile pe care le au. Cei care nu respectă cele impuse de Rusia riscă să fie amendați sau arestați, dacă pun piciorul pe teritoriul Rusiei.

Pe listele agenților străini se află și publicații precum Deutsche Welle, Dojd, Meduza, Novaya Gazeta, Mediazona, Radio Free Europe, The Insider. Noi nume sunt adăugate în fiecare săptămână.

În 2021 au fost adăugate cele mai multe nume în aceste registre, iar mulți interpretează acest fapt ca pe o pregătire a Moscovei pentru război.