Istoria profesională a lui Florin Cîțu. Fostul ofițer de Securitate Daniel Dăianu l-a impus în mediul economic

Încă nu suntem lămuriți dacă perioada liceului este reală. Sau e adevărată povestea ratarea examenului, cu înscrierea la o școală profesională și apoi transferul la liceu. Nu știm sigur nici ce a făcut Florin Cîțu timp de 2 ani după terminarea liceului, fiindcă CV-ul său oficial începe cu anul 1992, la 20 de ani, când a plecat la Colegiul din Iowa. A picat la ASE și a fost student la Universitatea Româno-Americană, așa cum s-a auzit timp de doi ani? Sau a urmat alt fel de cursuri? Că de lucrat nu a susținut că a lucrat pe undeva.

Ce trecut, totuși, are premierul nostru?

O informație interesantă, pe care a publicat-o Ziarul Financiar, după izbucnirea scandalului cu dosarele din America, arată și ea parcursul profesional al lui Florin Cîțu.

Evenimentul prin care a trecut premierul acum 20 de ani ridică întrebarea: cine este cu adevărat Florin Cîţu şi ce posibile vulnerabilităţi îl pot afecta pe el, dar şi România? Când a apărut pentru prima dată Florin Cîţu în ZF şi care este rolul organizaţiei GEA a lui Daniel Dăianu în promovarea unor economişti și susținerea de care s-a bucurat pentru construirea carierei și a poziției de ministru? Sunt întrebări legitime în contextul de față.

Florin Cîțu a început să publice primele articole în zf.ro în 29 noiembrie 2005, scrie Ziarul Financiar. Atunci era economist, reîntors în România și făcea consultanță pentru companii private din sistemul financiar-bancar, conform CV-ului său. Apare în presă ca cercetător asociat al Grupului de Economie Aplicată (GEA).

Prima menţiune a lui Florin Cîţu în Ziarul Financiar în 2005 i-a avut alături „pe Liviu Voinea (fost viceguvernator al Băncii Naţionale și ministru PSD la Finanțe) şi Dragoş Pîslaru (care acum este europarlamentar din partea USR-PLUS şi a fost şi ministru al muncii în Guvernul Cioloș), în calitate de analişti economici ai Grupului de Economie Aplicată (GEA), organizaţie „păstorită“ de la acea vreme de Daniel Dăianu (fost membru în consiliul de administraţie al BNR). La acea vreme, Florin Cîţu a fost întrebat de jurnaliştii ZF, alături de alţi 7 economişti, despre estimarea de creştere a PIB-ului pentru trimestrul III al anului 2005 vs. acelaşi trimestru din 2004, iar Cîţu menţionase o valoare cuprinsă între 3,8 şi 4% (în realitate, creşterea a fost de numai 1,8%, departe de aşteptările tuturor analiştilor)”, consemnează sursa citată.

Mișu Negrițoiu l-a pus director la ING Bank

După acest debut publicistic în presa centrală și de specialitate, în ianuarie 2006 Florin Cîțu a fost numit în poziţia de economist-şef al ING Bank, iar într-un an a fost promovat ca director al departamentului Pieţe Financiare, la vremea la care ING Bank era condusă de Mişu Negriţoiu.

Voci din mediul financiar confirmă că tânărul Florin Cîțu s-a bucurat de susținerea lui Daniel Dăianu, fost ofițer de informații la Direcţia de Informaţii Externe din Departamentul Securității Statului, înainte de 1989. Dăianu a demisionat din sistem și a devenit un economist de renume internațional în anii 90-2000, iar acum este președinte al Consiliul Fiscal.

Trupa coordonată de Daniel Dăianu în cadrul GEA a ajuns sus în ierarhia economică a statului, toți cei trei nominalizați mai sus (Voinea, Cîțu și Pâslaru) devenind miniștri. Florin Cîțu chiar prim-ministru.

În anul 2016, Florin Cîţu a devenit senator PNL, în 2019 a preluat conducerea Ministerului de Finanţe, iar din decembrie 2020 este prim- ministrul României.

Ludovic Orban spune cine l-a făcut senator pe Cîțu

Într-un interviu la Realitatea Plus, difuzat aseară, 16 august, Ludovic Orban a fost întrebat cum a ajuns Florin Cîțu parlamentar. Acesta a povestit că, la alegerile din 2016, Alina Gorghiu, care era președinta filialei București, l-a trecut pe listă. Cîțu era și este prieten cu soțul ei, Lucian Isar.

Ulterior, când el l-a nominalizat pe Cîțu ca vicepreședinte al PNL pe probleme economice, au existat liberali care s-au opus acestei numirii.

Președintele PNL a mai subliniat că Serviciile nu l-au informat, la vremea când era premier, că Florin Cîțu ar avea anumite probleme sau antecedente de natură penală.

Cîțu urma să fie Guvernatorul BNR, în locul lui Mugur Isărescu

Ludovic Orban a dezvăluit și o înțelegere pe care o făcuse cu Florin Cîțu înainte de anunțarea alegerilor din PNL pentru funcția de președinte al partidului.

„Sunt literalmente profund afectat de ceea ce se întâmplă. (…) M-am trezit brusc pe 30 mai că Florin Cîțu candidează. Noi am avut o înțelegere de sprijin reciproc. Din momentul respectiv, s-a născut o competiție în partid. Eu am încercat să rămân echilibrat, mi-am axat campania prezentând ceea ce vreau să fac eu, ce obiective și literalmente am fost pus în situația de a face față unei dispute dure. Aveam o înțelegere pe care a încălcat-o”, a spus președintele PNL.

Înțelegerea dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu era ca actualul șef al PNL să-l pună în funcția de guvernator al BNR pe premier, Mugur Iseărescu fiind pe picior de plecare. Florin Cîțu, însă, a ales să devină contra-candidatul lui Orban în partid, să încalce înțelegerea și să aspire la candidatura la președinție în 2024, când Klaus Iohannis va pleca de la Cotroceni.

Ludovic Orban nu a fost întrebat și nu a spus dacă despre această înțelegere cu Cîțu știa și președintele Iohannis.