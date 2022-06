Istoria lumii arabe direct de la sursă. Diplomatul egiptean, Ahmed Aboul Gheit, și-a lansat memoriile în România

Ahmed Aboul Gheit a fost consilier prezidențial pentru doi președinți egipteni și are o experiență de 39 de ani în diplomația egipteană, ocupând poziții diplomatice la Roma, Moscova, New York, Nicosia sau la Organizația Națiunilor Unite. Timp de aproape 7 ani a ocupat și funcția de ministru al Afacerilor de Externe al Egiptului, între iulie 2004 și martie 2011.

Intrat în diplomație în anul 1965, Gheit a participat la negocierile pentru pacea dintre Israel și Egipt în 1978, cunoscute ca Acordurile de la Camp David. Atunci, după 13 zile de negociere a fost semnat tratatul de pace israeliano-egiptean, la Casa Albă, de către președintele Egiptului, Anwar el Sadat și premierul israelian, Menachem Begin. Acest tratat le-a adus celor doi și Premiul Nobel pentru pace în același an.

După ce și-a încheiat mandatul la conducerea Ministerului de Externe al Egiptului, diplomatul arab s-a dedicat scrierii memoriilor sale, pe care le-a împărțit în două cărți. Cele două cărți au ediții în limba arabă, engleză, spaniolă, chineză, rusă, sârbă și română.

Unele întâmplări nu pot fi povestite

În cadrul evenimentului, la care au fost prezenți toți ambsadorii țărilor din Liga Arabă, dar și ai altor țări, Teodor Meleșcanu și alte personalități marcante, autorul a dat detalii despre informațiile pe care a putut să le includă în cele două cărți, scrie înfofinanciar.ro.

„În prima carte am scris tot ce am văzut, deoarece lucrurile s-au întâmplat de mult și nu ar fi trebuit să fie o problemă. În a doua, a trebuit să scriu ce știu, dar cu grijă să nu dezvălui tot, deoarece sunt secrete de stat cruciale. Aproximativ 10-15% din întâmplări nu pot fi povestite.

Asta se întâmplă deoarece nu ne servim pe noi înșine, ci statele noastre. Ca și diplomat egiptean trebuie să ai o disciplină de soldat. Dacă ți se spune să faci ceva, faci. Dacă ți se dă o armă să tragi și să mergi la război, asta faci.” a declarat Înaltul diplomat egiptean.

„Witness to War and Peace: Egypt, the October War, and Beyond” (Martor la război și la pace) a apărut în 2018 în limba engleză și detaliază Războiul arabo-israelian din 1973, dar și frământările conducerii politice a Egiptului de dinaintea declanșării sale, precum și eforturile diplomatice care au dus la încheierea acestuia.

În această carte, Ahmed Aboul Gheit relatează fascinant, din perspectiva personală, o serie de evenimente precum Conferința de la Geneva din 1973, Conferința de la Mena House din 1977, vizita lui Sadat în Israel, acordurile de la Camp David din 1978 și Tratatul de pace egipteano-israelian din 1979. O perioadă turbulentă din istoria Orientului Mijlociu îi este prezentată publicului larg chiar de o persoană aflată în mijlocul evenimentelor.

Ajutorul României în relația Egipt-Israel

„Am încercat să dăm ce e mai bun pentru a îi convinge pe israelieni de punctul de vedere al nostru, al egiptenilor. La acest lucru ne-a ajutat și România, care avea ofițeri foarte buni și capabili să înțeleagă ambele puncte de vedere.” a spus în prezentarea cărții Gheit.

„Egypt’s Foreign Policy in Times of Crisis: My Testimony” (Mărturiile mele Politica externă a Egiptului 2004-2011) a fost tradusă în limba engleză în anul 2020 și oferă detalii ascunse ale relației de lucru cu președintele Hosni Mubarak, dar mai ales cu politicienii de pe scena mondială. El descrie un tablou viu al relațiilor dintre Egipt și SUA în anii dificili care au urmat după 11 septembrie și invazia americană din 2003 în Irak, în timp ce navighează pe terenul accidentat al negocierilor, discuțiilor și întâlnirilor private cu personalități precum Colin Powell, Condoleezza Rice, Dick Cheney și Hillary Clinton.

Traducerea celor două cărți a fost făcută de Ambasadorul Dumitru Chican și editat de către Emanuel Peterliceanu în cadrul colecției „Biblioteca arabă”. Diplomatul Dumitru Chican a tradus peste 40 de cărți din română în arabă și viceversa care astăzi fac parte din această colecție. „Am înțeles că peste tot pe unde pășești în arealul arab, te întâmpină peste tot mireasma istoriei a culturii și a civilizației.” a declarat Emanuel Peterliceanu în cadrul evenimentului.

În cadrul vizitei din țara noastră, Ahmed Aboul Gheit a avut întrevederi cu premierul Nicolae Ciucă și cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Cele două părți au discutat şi despre consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi Liga Statelor Arabe în domenii de interes reciproc, inclusiv din perspectiva evenimentelor comune (reuniunea ministerială şi Summitul UE-LSA) preconizate a se desfăşura pe parcursul acestui an şi al celui viitor.

Secretarul General al LSA a exprimat satisfacţia faţă de cooperarea foarte bună cu România, precum şi deschiderea pentru continuarea acestei colaborări, inclusiv în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.