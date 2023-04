Istoria inteligenței artificiale

Inteligența artificială există de mult timp, dar capacitatea sa de a emula inteligența umană și sarcinile pe care este capabilă să le îndeplinească îi fac pe mulți să fie îngrijorați cu privire la ceea ce va aduce viitorul acestei tehnologii.

Iată răspunsuri la câteva dintre marile întrebări legate de inteligența artificială.

1. Cine a inventat inteligența artificială?

Există nume importante care au fost adesea creditate ca fiind părinții fondatori ai inteligenței artificiale. Una dintre aceste persoane este Alan Turing, un logician, informatician și matematician britanic care a adus contribuții majore în acest domeniu înainte de moartea sa în 1954. Printre acestea se numără crearea mașinii Turing, care implementează algoritmi de calculator, și celebra sa lucrare „On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”, concepte care au deschis calea pentru funcționarea computerelor moderne.

Warren McCulloch și Walter Pitts au scris „A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity”, care a dezvoltat modelul de inteligență artificială început de Turing prin descrierea unei rețele neuronale, potrivit HistoryofInformation.com. O rețea neuronală permite computerelor să proceseze informațiile într-un mod care simulează activitatea creierului uman. John McCarthy este creditat cu inventarea termenului în 1955, potrivit ComputerHistory.org. El a fost, de asemenea, inventatorul lui Lisp, care a devenit limbajul de programare preferat pentru activitatea de inteligență artificială.

2. Care sunt companiile de inteligență artificială?

Există o mulțime de jucători în domeniul AI. Multe companii folosesc pe scară largă inteligența artificială în timp ce își desfășoară afacerile și concurează în întreaga lume.

Una dintre cele mai mari companii de inteligență artificială care a făcut furori recent este OpenAI, care are un parteneriat cu Microsoft. Dacă nu sunteți familiarizat cu OpenAI, probabil că sunteți familiarizat cu produsul său, ChatGPT.

ChatGPT a devenit unul dintre cele mai discutate sisteme de inteligență artificială din istorie. Acesta este „antrenat să urmeze o solicitare de instrucțiuni și să ofere un răspuns detaliat”, potrivit site-ului OpenAI. Atunci când operează ChatGPT, un utilizator poate tasta orice dorește în sistem, iar în schimb va primi un răspuns generat de AI.

ChatGPT a stârnit îngrijorări în rândul publicului și chiar al unor lideri AI, precum Elon Musk, în ceea ce privește orientările etice pentru reglementarea AI. ChatGPT de la OpenAI a dominat conversația despre IA în ultima vreme, dar multe alte companii explorează, dezvoltă și investesc în această tehnologie revoluționară.

Alte companii, precum Google și Adobe, dezvoltă și ele proprii chatbotsi. Amazon este, de asemenea, în cursă cu asistentul lor – Alexa, care este legat de device-urile lor Echo. Alexa este un sistem de inteligență artificială căruia îi poți pune întrebări și îți va răspunde.

3. Cum funcționează inteligența artificială?

O analiză a modului în care funcționează inteligența artificială este dificilă din cauza complexității sale extreme.

În mod fundamental, inteligența artificială funcționează prin „combinarea unor cantități mari de date cu o procesare rapidă, interactivă și cu algoritmi inteligenți, permițând software-ului să învețe automat din tipare sau caracteristici din date”, potrivit SAS.com.

Cu alte cuvinte, diferitele tipuri de software de inteligență artificială sunt, într-un fel, capabile să studieze și să absoarbă informațiile de care au nevoie, ceea ce le permite să învețe, să se adapteze și să se îmbunătățească, într-un mod care reflectă învățarea umană.

Inteligența artificială este un termen generic care acoperă o mulțime de domenii diferite ale tehnologiei.

Există patru tipuri principale de inteligență artificială: mașini reactive, memorie limitată, teoria minții și conștiința de sine, potrivit Govtech.com.

Mașinile reactive se referă la cel mai de bază tip de inteligență artificială în comparație cu celelalte; acest tip de inteligență artificială nu este capabil să își formeze propriile amintiri sau să învețe din experiență.

Inteligența artificială cu memorie limitată, spre deosebire de mașinile reactive, este capabilă să privească în trecut. Un exemplu obișnuit de mașină artificială cu memorie limitată este o mașină care se conduce singură.

Inteligența artificială bazată pe teoria minții implică mașini foarte complexe, care sunt încă în curs de cercetare în prezent, dar care vor sta probabil la baza viitoarelor tehnologii de inteligență artificială. Aceste mașini vor fi capabile să înțeleagă oamenii și să dezvolte și să creeze idei complexe despre lume și oamenii din ea, producând propriile gânduri originale.

În cele din urmă, ultima frontieră a tehnologiei AI se învârte în jurul mașinilor care posedă conștiință de sine. Deși experții de top sunt de acord că tehnologii precum chatbotsii nu au încă o conștiință de sine formată, abilitatea cu care acestea se angajează în imitarea oamenilor i-a determinat pe unii să sugereze că ar putea fi nevoie să redefinim conceptele de conștiință de sine și sensibilitate, potrivit Fox News.