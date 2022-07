Israelul și Arabia Saudită sunt pregătite de război cu Iranul. Au în plan să „ameninţe lumea cu o bombă nucleară”

Israelul se pregăteşte din 2005 pentru un război cu Iran. Preşedintele Iranului de atunci, Mahmoud Ahmadinejad declarase că Israelul trebuie să dispară definitiv. Din anul 2000, Iranul îmbogăţeşte uraniul pentru a fabrica arme nucleare pentru a distruge statul rival.

Fostul preşedinte american din anii 2001-2009, George W.Bush analizase bombardarea instalaţiilor nucleare din Iran. Acesta ceruse Pentagonului să planifice un atac asupra instalaţiilor nucleare ale Iranului. „Acest atac ar fi oprit ceasul bombei, cel puţin temporar”.

Cu toate astea, el s-a gândit și la posibilele probleme, mai exact la blocarea livrărilor de petrol şi dezlănţuirea miliţiilor jihadiste din Irak, Afganistan şi Liban.

Spre deosebire de Barack Obama care a favorizat relaţiile diplomatice cu Iranul şi încheierea unui acord nuclear, Bush era total împotriva lor. „Un lucru este sigur. Statele Unite nu ar trebui să permită niciodată Iranului să ameninţe lumea cu o bombă nucleară”.

Israelul și Arabia Saudită au cerut ajutorul

În timpul mandatului preşedintelui Donald Trump, relaţiile dintre SUA şi Iran s-au înrăutăţit după încetarea acordului nuclear şi uciderea generalului iranian Qasem Soleimani în ianuarie 2020.

Specialiștii ajunseseră la concluzia că Israelul este o putere nucleară și că Iranul nu deţine momentan arme nucleare, dar că există șanse să se schimbe situația.

Ei au precizat că ar mai putea trece câţiva ani până când Iranul va avea capacitatea militară de a bombarda Israelul la distanţă, dar nici celălalt stat nu ar putea face față războiului cu armele pe care le are.

Potrivit canalului The Infographics Show de pe You Tube, Israel cheltuieşte anual 20 miliarde de dolari pentru apărare şi primeşte contribuţii de 3,8 miliarde de dolari, pe când Iranul cheltuieşte doar 14 miliarde de dolari. Israel are 170.000 de militari activi, 445.000 de rezervişti, 2760 de tancuri, 10.500 de vehicule blindate, 300 de piese de artilerie remorcară, 252 de avioane de vânătoare, 252 aeronave de atac (F-35,F-16, F-15), 3 corvete, 6 submarine şi 32 bărci de patrulare.

Iranul are 534.000 de militari activi, 400.000 de rezervişti, 1.650 tancuri, 2.200 vehicule blindate, 2.180 de piese de artilerie remorcată 150 de avioane de vânătoare, 158 aeronave de atac (F-14, F-4, F-5) de pe vremea Sahului, 3 corvete, 33 submarine, 230 bărci de patrulare şi 10 nave de amplasare şi distrugere a minelor maritime. Și Arabia Saudiă se află într-un război rece cu Iranul din 1979, iar din 2015, conflictul a escaladat într-un război proxy în Irak unde operează miliţii jihadiste pro-iraniene.

Pe 20 mai 2017, Donald Trump încheia un acord cu regele Arabiei Saudite, Salman. Cei doi lideri au semnat o serie de scrisori de intenţie pentru ca Regatul Arabiei Saudite să achiziţioneze imediat arme din Statele Unite în valoare totală de 110 miliarde dolari, şi alte arme în valoare de 350 de miliarde de dolari pentru următorii 10 ani.

Când va începe războiul

Autoritățile din Israel şi Arabia Saudită s-au întâlnit în discuţii secrete intermediate de SUA pentru a discuta despre coordonarea apărării împotriva Iranului. Delegaţiile din Riad, precum şi din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iordania şi Egipt s-au întâlnit cu şeful de stat major al Forţelor de Apărare Israelului în oraşul egiptean Sharm el-Sheikh în martie.

Arabia Saudită şi Israel ar putea ataca Iranul până în 2030, cu sprijinul Irakului şi cu coordonarea Statelor Unite.

În 2027, Arabia Saudită va avea suficient armament pentru apărare, au încheiat specialiștii, potrivit mediafax.