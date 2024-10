International Israelul ar putea bombarda petrolul Iranului. Lovitura ar avea implicații mondiale







Israelul ar putea bombarda petrolul Iranului. Piețele de energie notează acest lucru, dar nu intră în panică. Remarcile președintelui Joe Biden despre un posibil atac israelian asupra instalațiilor petroliere ale Iranului au provocat cutremur. Dar aprovizionarea mondială cu petrol este dinamică. Riscul unei escaladare a războiului între Israel și Iran testează teoria pieței globale, care afirmă că prețurile petrolului ar fi izolate de o extindere a ostilităților în Orientul Mijlociu, potrivit Politico.

Timp de decenii, conflictele din regiunea bogată în petrol au speriat frecvent piețele petroliere și au afectat economia. Dar acum, înfruntările militare din Orientul Mijlociu provoacă mai mult temeri decât creșteri drastice ale prețurilor. O evoluție binevenită pentru administrația Biden, care s-a confruntat cu critici din partea republicanilor, cu privire la prețul combustibilului.

Israelul se pregătește de o ripostă totală

Casa Albă încearcă să limiteze consecințele lansării de către Iran a aproape 200 de rachete în Israel. Producția crescută de petrol din Statele Unite, Brazilia și alte locuri, în ultimele două decenii, a diversificat aprovizionarea globală cu combustibil. Ceea ce înseamnă că piețele petroliere se bazează mai puțin pe transporturile din Orientul Mijlociu pe care Teheranul le-ar putea perturba, au declarat analiștii din domeniul energiei și securitate pentru POLITICO. Asta în ciuda unei creșteri a prețurilor petrolului, după ce președintele Joe Biden a recunoscut public că luptele s-ar putea răspândi la instalațiile petroliere ale Iranului.

„Oricât de nebun ar fi chestia, are un impact minim asupra petrolului. Piața a demonstrat în repetate rânduri că poate compensa deficiențe”, a spus Michael Knights, analist la think tank-ul The Washington. Institutul pentru Politica Orientului Apropiat.

Următoarele etape ale conflictului Israelului cu Iranul ar putea testa robustețea pieței în moduri nemaivăzute de zeci de ani, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu analizează cum să riposteze pentru atacurile cu rachete de marți. Câmpurile petroliere și instalațiile nucleare ale Iranului ar puea reprezenta potențiale ținte. Răspunsul Teheranului la un astfel de atac ar putea include atacuri asupra țintelor din alte zone, cum ar fi câmpurile petroliere ale Arabiei Saudite. Sau ar putea duce la închiderea unui punct cheie pentru transportul de petrol din Golful Persic.

Calcule pe piața internațională a petrolului

Prețurile la țiței au crescut în SUA, inițial, cu peste 5% marți dimineață, atunci când avertismentele privind rachetele iraniene gata de atac au fost făcute publice.

Dar prețurile au scăzut rapid după atac, în contextul în care majoritatea rachetelor au fost distruse înainte de a-și atinge ținta. Prețurile au sărit din nou, joi, după remarcile lui Biden.

Chiar și o extindere a ostilităților, spre vecinii producători de petrol ai Iranului ar ridica probabil prețul petrolul la doar aproximativ 100 de dolari pe baril. Un preț care ar împinge prețul benzinei din SUA la între 3,50 și 4,50 dolari pe galon, au spus experții. Prețul mediu al benzinei obișnuite în SUA a fost joi de 3,19 dolari pe galon, în scădere cu aproximativ 60 de cenți față de anul trecut.

Prețurile petrolului au atins un nivel ridicat în timpul administrației Biden, aproape de 124 de dolari barilul în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina, ducând prețurile la benzină la un record de 5,03 dolari pe galon în acea primăvară. Această creștere încă servește ca un punct de discuție major pentru fostul președinte Donald Trump în campania electorală.

Dar creșterea producției de petrol din SUA la cele mai înalte cote din istorie și creșterea importurilor de la producătorii sud-americani, a ajutat la ruperea de dependența față de Orientul Mijlociu. Și mai recent, cererea slabă de combustibil din China a afectat prețurile globale. Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Libia și alți producători de petrol au o capacitate de producție neutilizată, care ar putea compensa cu ușurință orice deficit de aprovizionare, dacă o lovitură israeliană asupra câmpurilor petroliere sau a instalațiilor de export ale Iranului ar crește prețurile, au spus analiștii.