Forțele militare israeliene au distrus, astăzi, în doar 20 de minute, locuințele a nouă lideri ai organizației teroriste Hamas, precum și mai multe magazine de arme și o rețea de tunele a palestinienilor.

Autoritățile israeliene susțin că atacurile rachetelor din această dimineață l-au ucis pe comandantul Diviziei din Nord al Jihadului Islamic, Hussam Abu Harbid, el fiind liderul care a ordonat atacurile de săptămâna trecută împotriva statului israelian.

Atacul aerian a venit pe fondul lansării a 60 de rachete din partea organizației Hamas, îndreptate asupra orașelor israeliene Beersheba și Ashkelon. Nicio persoană nu a fost rănită, anunță autoritățile, deoarece rachetele au fost interceptate. Jurnaliștii palestinieni au informat că rachetele israeliene au bombardat și o fabrică din nordul Gaza.

Militarii palestinieni au vrut să atace o platformă de exploatere a gazelor aflată în Marea Mediterană, în apele teritoriale ale Israelului, dar foarte aproape de Fâșia Gaza. Atacul aerian a fost respins de echipamentul antiaerian al armatei israeliene, iar trupe de scafandri au fost anihilate înainte de a lovi ținta. Ca măsură de precauție, exploatarea pe acea platformă industrială a fost oprită pe termen nelimitat.

Hussam Abu Harbid a fost comandantul grupării Jihadului Islamic pentru aproximativ 15 ani de zile. Armata israeliană IDF a postat un clip, pe Twitter, care surprinde atacul asupra liderului palestinian.

“Momentul în care l-am atacat pe comandantul grupării Jihadului Islamic din Gaza, Hussam Abu Harbid. Dat fiind faptul că a fost lider al acestei grupări timp de 15 ani, el a fost responsabil pentru lansările de rachete, împușcăturile și atacurile antitanc asupra Israelului. Nu va mai lansa niciun alt atac teorist”, a scris IDF pe Twitter.

This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid.

As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel.

He won't be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3

— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021