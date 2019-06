Mugur Isărescu inflamează spiritele în PSD. Scandal pe tema reînoirii mandatului la BNR

Preşedintele Camerei Deputaţilor, PSD-istul Marcel Ciolacu, a declarat luni că el, personal, îl susţine pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naţionale a României pe Mugur Isărescu.





„Astăzi am avut şedinţa de grup, am anunţat programul şi de săptămâna aceasta, plus decizia de a face săptămâna viitoare plen reunit. Calendarul - până pe data de 1 iulie se depun candidaturile, cine doreşte să facă parte din viitorul Consiliu de Administraţie al BNR, marţi sunt audierile în comisii şi miercuri, votul în plen. Am vrut să câştigăm cât mai mult timp pentru depunere de candidaturi. (...) Nu ştiu pe cine propunem (cei de la PSD - n.r.). E atributul meu, eu, personal, îl voi susţine pe domnul Mugur Isărescu pentru un nou mandat", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, după şedinţa de grup a deputaţilor PSD, întrebat dacă îl susţine pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator. Ciolacu a menţionat că noul Avocat al Poporului va fi ales săptămâna aceasta, până marţi se depun candidaturile, miercuri de dimineaţă sunt audierile în comisii, iar miercuri, la plenul reunit, va fi votul, scrie Agerpres.

Întrebată dacă PSD îl susține pe Isărescu, Dăncilă a evitat un răspuns direct: „Vom discuta despre acest lucru”. Mai mult, vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, a declarat că nu este de acord cu această propunere și că nu îl va vota pe Isărescu.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că, în urma discuţiei avute cu premierul Viorica Dăncilă, se va merge pe susţinerea lui Mugur Isărescu pentru reînnoirea mandatului acestuia de guvernator al Băncii Naţionale a României.

Mai multe voci din PSD s-au exprimat, de-a lungul timpului, pentru înlăturarea lui Mugur Isărescu de la șefia BNR.

