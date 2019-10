Pasărea, un șerpar (Circaetus gallicus), era echipată cu un transmițător satelitar în 2017 de către ornitologii de la Parcul Național Duna-Ipoly din Ungaria. Aceasta și-a petrecut primul Crăciun în apropiere de Ierusalim, în Cisiordania, și primele zile din anul 2018 în Arabia Saudită.

Pasărea a petrecut astfel nouă luni din viață în zone de conflict precum Siria, Sudan și Sudanul de Sud, de unde a scăpat cu viață, a traversat de două ori deșertul Sahara, iar pe 7 septembrie 2019, la ora 23, a ajuns în România. De aici nu s-a mai mișcat. Imediat ecologiștii au pornit în căutarea ei.

”Tânărul șerpar încă nu împlinise trei ani de viață. La câteva ore după ce trecuse granița țării noastre, zburând dinspre Serbia, fusese electrocutat pe un stâlp electric de medie tensiune”, transmit reprezentanții Grupului Milvus, organizație care militează pentru protejarea păsărilor sălbatice.

Anual zeci, probabil, sute de mii de păsări mor în România din cauza electrocutării pe stâlpii liniilor de medie tensiune. ”Nu trebuie să privim foarte departe pentru a arăta exemple pozitive în ceea ce privește atitudinea de a proteja păsările de astfel de accidente. În Ungaria, printr-un acord semnat în 2008, toate companiile furnizoare de energie electrică și-au luat angajamentul de a modifica liniile existente de medie tensiune pentru protejarea păsărilor până în 31 ianuarie 2020. Grupul Milvus lucrează la rezolvarea problemelor cu care se confruntă păsările în ceea ce privește liniile electrice încă din 1995. Atunci am instalat primul suport pentru cuib de barză. Între timp, am realizat studii și am întreprins acțiuni concrete față de stâlpii care prezentau pericol pentru păsări. Prin proiecte finanțate de UE, de pildă, pentru conservarea dumbrăvencei (n.r. – specie de pasăre), am reușit să neutralizăm câteva mii de astfel de stâlpi”, mai arată grupul Milvus.

Sursa foto: Grupul Milvus

Te-ar putea interesa și: