Irinel Columbeanu a postat o poză cu o domnișoară tinerică, cu părul lung și creț și un corp de invidiat. Acesta a declarat că este singur, dar că își dorește o iubită tânără și înaltă, exact ca Monica Gabor.

„Da, am postat o fotografie pe Internet cu o fată frumoasă. Nu, nu este iubita mea! Am găsit acea poză în telefon și am publicat-o pe contul meu de Facebook. Îmi plac femeile frumoase, da, tot așa am rămas. Tinerele, de 20 de ani, înalte, cu părul lung.

Normal, ce crezi, că îmi schimb gusturile de la o zi la alta?! Momentan, sunt în continuare singur, dar încă mă mai caută fetele și eu le răspund, vorbesc cu ele, nu sunt de lemn. Mai exact, le răspund la mesaje și mă conversez cu ele, dar nimic mai mult”, a declarat, Irinel Columbeanu, pentru Click!