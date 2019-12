Irina Tănase a dezvăluit faptul că în copilărie a suferit de o problemă rară de sănătate, de natură genetică. În acest context, ea s-a alăturat unei cauze sociale.

„Nu am vorbit niciodată pe Story despre nimic. Astăzi am ales să vorbesc despre cazul lui Robert. Are o problemă de sănătate foarte gravă, genetică, o boală care afectează foarte mulți bebeluși. Din fericire, există tratament. Costă 2 milioane de dolari, o sumă îngrozitor de mare pentru orice părinte. Există această posibilitate de a-l salva. Am ales să vorbesc despre acest caz pentru că eu am avut, în copilărie, o problemă rară de sănătate, de natură genetică. Și pot înțelege disperarea părinților și clipele grele prin care ei trec. Când primești un asemenea dignostic, nimic nu mai are valoare, nimic nu te mai bucură”, a declarat Irina Tănase.

„Mi-am asumat orice jigniri pe care mi le veți aduce în urma acestei expuneri. Consider că dacă după ce mă jigniți pe mine, îl ajutați apoi pe Robert, eu mă simt mulțumită. Eu nu îi cunosc familia. Am aflat despre copil din social media. Mi s-a părut super important să fim oameni, să avem suflet. Asta este tot ce contează acum. Sper să lăsați la o parte frustrările la adresa mea. Eu nu vă vorbesc în scopul de a obține nimic personal. Vreau doar să-l ajutăm împreună pe Robert prin aducea cazului în față. Sper să fie de ajutor”, a completat Irina.

Cum poate fi ajutat bebelușul Robert

https://www.gofundme.com/f/lifeforrobert

Paypal: [email protected]

Revolut: +40742562951

Cont ING Romania: RO74INGB0000999905441861

Nume: Irina Grabazei

Cont MAIB Moldova: MD30AG000000022593763260

Nume: Grabazei Irina

Te-ar putea interesa și: