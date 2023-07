Irina Rimes, în lacrimi din cauza lui Tudor Chirilă. S-a întâmplat la Vocea României

Colegi de platou, Irina Rimes și Tudor Chirilă s-au înțepat de-a lungul timpului la Vocea României, totul culminând cu vorbe dure și lacrimi. Telespectatorii au trăit cu senzația că replicile pe care și le-au aruncat antrenorii au fost regie, dar se pare că au fost autentice.

Scandal netrucat între Irina Rimes și Tudor Chirilă

Invitată în , Irina Rimes a recunoscut că Tudor Chirilă i-a provocat clipe de suferință. Cei doi au vorbit despre fenomenul bullying-ului, moment care a dus la șicane.

Pentru Irina, lupta cea mai mare pentru ea a fost să își dovedească sieși că poate, i-a mărturisit artista lui Mihai Morar. A dorit ca în ultima perioadă să nu o mai afecteze atât de mult ce spun ceilalți. Cu excepția unui episod care a iscat o ceartă pe față cu Tudor Chirilă de față, cu producătorii de la PRO TV, dar și publicul din sală.

„Tudor era așa și în afara filmărilor. Poate uneori mai punem niște gaz, adică ducem un pic la extremă. Și el m-a făcut să plâng. Nu am avut o discuție parte în parte. Am avut o discuție de față cu toată lumea. Am folosit cuvinte care nu trebuiau folosite, de față cu producția.

Chirilă nu își arată sentimentele

Ne-am dus afară, eu am plâns un pic, m-am liniștit. El s-a dus afară, nu cred că a plâns, dar era enervat și el. Apoi ne-am dus în platou. Pe urmă, ne-am cerut scuze. Dar la Vocea României, după cinci minute trebuie să uiți tot”, a dezvăluit Irina Rimes despre disputa sa cu Tudor Chirilă.

Totodată, artista basarabeancă a mai spus că, în mod firesc, nu se poate supăra pe Tudor Chirilă atunci când este tachinată de acesta. Irina crede că nonconformistul artist o respectă și o iubește în felul său, desi nu își arată sentimentele.