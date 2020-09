Irina Loghin are 81 de ani, dar nu își arată defel vârsta, nici temutul virus Covid-19 nereușind să îi alunge aura pozitivă, luminoasă pe care i-o apreciază toată lumea, alături de o energie inepuizabilă. Cântăreața a apărut într-un clip zâmbitoare, pentru a anunța că va cânta, duminică, 20 septembrie, la un domeniu turistic din munții Buzăului.

În filmare, cântăreața a apărut îmbrăcată într-o ținută veselă, de culoare roz, cu părul strâns la spate, cu cercei rotunzi mari și ochelari de soare. „Vă aștept! Să ne petrecem cum numai noi prahovenii știm! Vă iubesc!”, a spus Irina Loghin, în filmare, zâmbind la cameră, precizând că va cânta la terasa Domeniului Gîrbea.

Ea a fost diagnosticată cu Covid-19 la sfârșitul lunii august. Interpreta de muzică populară a fost internată la Matei Balş, împreună cu soțul ei, Ion Cernea, fiu lor Ciprian şi nora artistei.

„Dumnezeu mă iubește”

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă.

Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţie în suflet v-am simţit aproape în aceste zile”, a scris interpreta pe Facebook, fanilor nevenindu-le să creada-

Duminică, interpreta de muzică populară Irina Loghin va cânta pe o terasă imensă de pe Domeniul Gîrbea, situat în localitatea montană Bârsca Chiojdului, lângă cascada Șipot. În seara dedicată doamnei muzicii populare românești, spectacolul va fi deschis de solistul Florin Decuseară.

De momentele muzical-umoristice ce vor face parte din evenimentul dedicat interpretei se va ocupa fostul umorist de la „Vacanța Mare”, Florin „Axinte” Petrescu. El este și organizatorul evenimentului, ce va fi și primul spectacol oficial pe care îl va susține Irina Loghin, de la diagnosticarea ei cu Covid-19. Irina Loghin, care debutat în anul 1963, a fost, pe rând, solistă a ansamblului Ciocârlia, Barbu Lăutaru şi Ciprian Porumbescu.