12 milioane de euro investite în infrastructura de irigații. Câte proiecte au fost finalizate și cum poți accesa bani pentru proiecte noi

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a permis subvenționarea și finalizarea unui număr de 44 de proiecte de investiții în infrastructura de irigații. Valoarea acestora se ridică la mai bine de 12 milioane de euro.





Prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 au fost finalizate 44 de proiecte de investiții în infrastructura de irigații. Valoarea acestor proiecte se ridică la mai bine de 12 milioane de euro. Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 oferă 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, informează Agerpres.

Sectorul irigaţiilor este finanţat în perioada de programare financiară 2014 - 2020 prin submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - componenta infrastructură de irigaţii. În ceea ce privește sesiunea anuală din 2019, au fost alocate 200 milioane de euro acestui sector.

Sprijinul public este 100% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 euro/proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune (SPP).

Potrivit datelor oferite de AFIR, până în prezent prin submăsura 4.3 au fost depuse 294 cereri de finanţare în valoare de peste 294 milioane de euro.

„Dintre acestea au fost încheiate 237 contracte de finanţare în valoare de 196 milioane de euro. Valoarea plăţilor efectuate este de peste 89 milioane de euro, până în prezent. De asemenea, au fost finalizate 44 de proiecte, cu o valoare de peste 12 milioane de euro.”, au precizat reprezentanţii AFIR.

Beneficiarii eligibili pentru obţinerea sprijinului financiar sunt proprietarii sau utilizatorii de terenuri agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare.

„Încă de la început, când am lansat ghidul în consultare publică, am pus accent pe solicitările şi propunerile potenţialilor noştri beneficiari. Am avut numeroase întâlniri cu OUAI-urile din teritoriu care ne-au oferit ocazia de a identifica problemele întâmpinate în implementarea proiectelor pe care le finanţăm şi care ne ajută să îmbunătăţim cadrul procedural.

În urma discuţiilor purtate am identificat soluţii concrete pentru finalizarea acestor proiecte esenţiale pentru agricultura românească în termenele stabilite de contractele de finanţare, pentru a preîntâmpina eventualele blocaje sau prelungiri ale acestora, care ar implica şi penalizări. Stimularea investiţiilor în sistemele de irigaţii este indispensabilă pentru creşterea competitivităţii economiei agrare româneşti, pentru dezvoltarea producţiei, dar şi a calităţii produselor agricole.

Suntem deschişi la toate propunerile şi observaţiile primite din partea beneficiarilor, a consultanţilor şi a colegilor din teritoriu, iar toate eforturile noastre sunt direcţionate către îmbunătăţirea gestionării şi implementării Programului.”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

În această perioadă este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanţare pentru irigaţii, sesiunea care se desfăşoară în intervalul 6 februarie 2019 - 31 august 2019 sau până la epuizarea fondurile alocate.

„În această sesiune acordăm finanţare de până la 1.000.000 euro pentru fiecare proiect de investiţii în sistemele de irigaţii. Fondurile sunt 100% nerambursabile şi se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare de punere sub presiune, precum şi pentru racordarea acestora la utilităţi, inclusiv construcţia şi modernizarea bazinelor de colectare şi stocarea apei de irigat. Ca element de noutate, precizez faptul că echipamentele de irigat pot fi achiziţionate în limita a 30% din valoarea eligibilă a proiectului - modalitatea de calcul este detaliată în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul Agenţiei.”, a adăugat Adrian Chesnoiu.

Pe vechiul program de dezvoltare rurală PNDR 2007-2013 numărul investiţiilor finalizate a fost de 86, cu o valoare de 73,8 milioane de euro.

