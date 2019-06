Motivul pentru care Edi Iordănescu l-a refuzat pe Gigi Becali: „M-a deranjat acea declarație!”

Dorit cu insistență de Gigi Becali, la FCSB, Edi Iordănescu a ales, în schimb, să își prelungească mandatul de antrenor la Gaz Metan Mediaș. Tehnicianul a dezvăluit de ce nu a mai ajuns la vicecampioana Ligii 1.





Edi Iordănescu (40 de ani) nu a mai vrut să facă pasul către FCSB deoarce a fost deranjat de o declarație făcută de Gigi Becali, la scurt timp după ce latifundiarul din Pipera a făcut-o după discuția purtată cu el. „Lăsați-mă să mă țin de cuvânt măcar până semnează contractul”, a fost reacția patronului lui FCSB care l-a deranjat pe tehnicianul lui Gaz Metan.

„M-a bucurat interesul FCSB-ului și al patronului. Eu rămăsesm dator cu o discuție față în față. Am mers, am discutat, au fost lucruri ipotetice, fiecare și-a spus punctul de vedere. Nu a fost o negociere, a fost ipotetic totul. Din punctul meu de vedere trebuie să beneficiezi de o protecție a muncii. Vreau să am anumite garanții că o să pot să-mi desfășor activitatea așa cum doresc.

A fost vorba de o garanție financiară. Eu mi-am asumat faptul că voi îndeplini obiectivele clubului. Nu știu dacă se va putea ajunge în viitor la un acord. M-a deranjat declarația pe care a făcut-o după ce am plecat de acolo: că dorește să se țină de cuvânt măcar până semnez contractul. Oricum nu aș fi semnat nimic până nu aveam și acordul celor de la Mediaș.

Toate lucrurile astea au făcut să-mi continui activitatea aici. A fost o discuție principială. Îl cunosc foarte bine pe duhovnic și nu m-a deranjat prezența lui. A fost un fel de mediator între noi doi. Pe parcursul discuțiilor au mai fost momente în care nu eram de acord amândoi și duhovnicul ne-a readus pe aceeași lungime de undă”, a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport Matinal.

