IONUȚ DONE, fost JANDARM, noul SUBPREFECT al județului CONSTANȚA

Ceremonia de învestire a noului subprefect al județului Constanța a avut loc, astăzi, în prezența reprezentanților instituțiilor publice. În ultimele luni, Prefectura a fost condusă doar de prefectul Dumitru Daniel Jeacă, noul subprefect urmând să îl secondeze timp de cel puțin șase luni. Al doilea subprefect, Senol Ali, reprezentant al Uniunii Democrate a Turcilor din România, va fi numit în următoarea perioadă.





Numirea târzie a subprefectului județului Constanța, Ionuț Done, se întâmplă din cauza negocierilor din interiorul PSD Constanța, spunându-se că, fără o hârtie de recomandare din partea organizației județene a partidului de guvernământ, candidatul nu poate fi aprobat de Centru. Au fost vehiculate mai multe nume de candidați, membrii de partid, în final fiind desemnată o persoană din afara politicii. Ionuț Done a fost numit subprefect în ședința de guvern din 13 decembrie, vineri, 14 noiembrie, numirea a apărut în Monitorul Oficial, iar astăzi, la Constanța, secretarul de stat din MAI, Adrian Petcu, a citit ordinul de numire. Ionuț Done a depus, apoi, jurământul.

Ionuț Done este jurist, are 42 de ani, este căsătorit și are trei copii, soția fiind farmacistă. Până în 2016 a lucrat în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, din 2016 devenind auditor în Direcția de Audit Public Intern Constanța a MAI. Potrivit purtătorului de cuvânt al Prefecturii Constanța, Zinaida Feodot, “noul subprefect a subliniat în cuvântul său că pregătirea și experiența sa ca jurist și auditor în instituții publice îi conferă competența necesară pentru îndeplinirea responsabilităților, însă speră să poată beneficia în demersurile sale instituționale de sprijinul celor cu care va lucra”. Ionuț Done este secretar al Asociației Internaţionale a Poliţiştilor Regiunea 3, Constanţa dar și președinte al Asociației CAR 0406 a Jandarmeriei Constanța.

