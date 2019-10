Ion Țiriac a declarat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la gsp.ro, că nu-și amintește momentul în care a făcut primul milion de dolari. Fostul tenismen a afirmat, din nou, că s-a simțit bogat în momentul în care a intrat în restaurant și nu a fost interesat de prețurile din meniu.

„Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor.

Această muncă s-a răsfrânt și asupra celorlalte activități pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț. Un jucător de tenis la Wimbledon dacă pierde primul tur ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra și a patru la București pe trei, patru ani!”, a spus Țiriac.

