Ion Țiriac a intrat cu stângul în 2022 ! Este sfâșiat de durere! “Îmi vor lipsi crunt”

Anul 2021 a venit la pachet cu o mulțime de probleme pentru toată omenirea, inclusiv pentru familia lui Ion Țiriac. Fiul acestuia a povestit că a trecut prin clipe cumplite care i-au lăsat răni adânci.

Ion Țiriac Jr a mărturisit că familia lui a fost zguduită de o mulțime de vești proaste anul trecut. Acesta a declarat că a pierdut foarte mulți oameni apropiați, dar și rude, iar marea provocare a fost să învețe să treacă peste durere. Fiul afaceristului a transmis că a realizat că trebuie să prețuiască fiecare clipă.

„2021 a fost un an dificil, în care am pierdut câţiva membri ai familiei şi prieteni. Îmi vor lipsi crunt. Am învăţat, încă o dată, să nu iau nimic de-a gata şi să trăiesc la maximum fiecare moment.

Aşa cum se spune: ‘Nu ai nicio garanţie pentru mâine, iar ziua de ieri deja a trecut’, tot ce avem este această clipă şi trebuie să scoatem maximum din ea! Linişte să aveţi!”, a transmis Ion Ion Țiriac.

Țiriac, Moș Crăciun din România

Ion Țiriac a oferit o surpriză minunată în decembrie, atunci când a donat pentru fostul antrenor al Simonei Halep suma de 15.000 de euro, acesta avea nevoie de o operație în Turcia. Afaceristul a oferit sume de bani colosale oamenilor nevoiași, dar și sportivilor.

„Le mulțumesc din suflet tuturor! Nu mă așteptam, sincer. Sunt oameni din tenis pe care îi cunosc, dar și mulți pe care nu-i știu. Oameni care mi-au trimis în cont cât au putut. Acum îmi dau seama cât de importantă este sănătatea. Îmi este foarte greu, mai ales că am ajuns să depind de tatăl meu, care are 93 de ani, și nici nu aude. Nu pot să mă ridic singur din pat.”, a spus acesta.

Liviu Ursuleanu a fost antrenorul de tenis de suflet al Simonei Halep pe vremea junioratului, dar și cel mai mare rival al lui Ion Țiriac la alegerile pentru președinția Federației Române de tenis în 2019, potrivit Capital.