„Președintele României e decis deja de un an” Ion Cristoiu are numele pe care unii îl bănuiau, deja. Nu, nu este Iohannis!

Într-un interviu acordat lui Marius Tucă, gazetarul Ion Cristoiu aruncă o bombă legată de modul în care Klaus Iohannis a fost ales să joace în rolul de președinte al României.





Mai mult, Cristoiu susține că tot ce s-a întâmplat în ultimul an, înființarea Secției Speciale de anchetare a magistraților, demiterea Laurei Codruței Koveși din funcția de șef al DNA, dovedește că există un scenariu de radicalizare a alegătorilor de dreapta, pentru alegerea lui Iohannis pentru al doilea mandat de președinte al României. Interesant este, potrivit lui Ion Cristoiu, că fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader ar fi avut un rol cheie în acest scenariu.

Pasajul din interviul dat de Ion Cristoiu lui Marius Tucă îl puteți citi mai jos.

În momentul în care se va constata că nu are nicio şansă Klaus Iohannis, stăpânii lui îl schimbă mâineIon Cristoiu: Nu am nicio îndoială. Ba poate să ajungă şi preşedintele României. Ca să vă enervez.Marius Tucă: Peste 5 ani, mai e mult până atunci.Ion Cristoiu: Nu ştiu, nu ştiu.Marius Tucă: Credeţi că ar fi contracandidatul lui Iohannis?Ion Cristoiu: În momentul în care marele….Marius Tucă: Nu are timp. Şef al PNL poate fi.Ion Cristoiu: Păi, şi ce? Ăla de la Kiev a avut timp? În momentul în care se va constata că nu are nicio şansă Klaus Iohannis, stăpânii lui îl schimbă mâine. Mâine.Marius Tucă: Are stăpâni? Haideţi, domnul Cristoiu, ce naiba?Ion Cristoiu: Eeee….păi ce ăla de la … Porosenko nu are? Ce dracu!Marius Tucă: Apropos, că vine asta şi vom vorbi despre alegerile prezidenţiale că avem atât de multe teme şi nu o să ne ajungă timpul, ca de obicei, lumea vrea feţe noi, de fapt, nu? De asta vorbiţi, că în România s-ar putea să se întâmple. Ce s-a întâmplat în Ucraina? Că aţi scris despre asta.Ion Cristoiu: Ce s-a întâmplat în Ucraina s-a întâmplat cu Trump, şi el din afara sistemului, cu Beppe Grillo în Italia, cu tanti, cu doamna….doamna….nu am, ca dovadă că nici nu o ştiu, din Slovacia, ( Zuzana Caputova, preşedintele Slovaciei, n.r.), cu Macron…Marius Tucă: Asta cu tanti sună bine.Ion Cristoiu: Păi, nu ştiu… era o tanti.Marius Tucă: O doamnă căreia aţi putea să-i spuneţi ”fă”, ca să ne aducem aminte de un editorial celebru care a costat mult.Ion Cristoiu: Care era să mă coste casa. Bun. Şi atunci, dacă aţi observat, oamenii… Radu Portocală în cartea lui despre Macron, pe care am şi comentat-o, el numeşte aşa: el numeşte post-politic, adică au venit nişte generaţii, mai ales astea de pe internet, care vor nu feţe noi, nu, nu….cu cât eşti mai ageamiu, adică cu cât nu te pricepi mai mult, cu atâta…Marius Tucă: Cu cât eşti mai novice, cu cât eşti mai nou, cu cât nu ai habar…Ion Cristoiu: Da, cu atât ai mai mari şanse. Din două motive. Unu: eşti considerat că nu eşti cu ”gaşca”, toate partidele tradiţionale se duc…Marius Tucă: Eşti în afara sistemului, de fapt. Trump aşa a câştigat.Ion Cristoiu: Da.Marius Tucă: Că nu-i dădea nimeni nicio şansă, aduceţi-vă aminte.Ion Cristoiu: Da, dar….al doilea motiv mai puţin cunoscut este următorul: poporul, cum este şi domnul ăsta, actorul ăsta de comedie, vede în tine….se vede pe el. Zice: băi, dacă a ajuns ăla preşedinte, nu-i nicio problemă. De regulă, clasa politică de până acum sperie alegătorul. Ăla, care se duce numai pe acolo…Marius Tucă: Trebuie unul care să semene cu ei, într-un fel, care nu a făcut parte din politică, care nu a făcut parte din sistem…Ion Cristoiu: Şi care ajunge uşor fără să ştie politică. De regulă, şi la USR se întâmplă aşa, alegătorul ăsta tânăr, omul tânăr zice aşa: nu pot să intru în politică, acolo sunt ăia, Băsescu, Iliescu. Şi apoi zice: stai puţin că e unul Ghinea, uite măi că e ca mine.Candidatul la Preşedinţia României va fi corespondentul lui Zelenski de la Kiev. După părerea mea va fi cineva care nu a avut de-a face cu politica, şi anume va fi Codruţa KovesiMarius Tucă: USR-ul este excepţia din punctul ăsta de vedere.Ion Cristoiu: Şi USR-ul este expresia asta. Adică ei văd în partidul ăsta, se văd pe ei. Zice: măi, dacă a ajuns Chichirău.Marius Tucă: E adevărat, dar Cioloş, Cioloş este totuşi unul care este din sistem dacă stăm să ne gândim.Ion Cristoiu: Dar el nu este de la USR.Marius Tucă: Nu e de la USR, dar au făcut o alianţă.Ion Cristoiu: Dar nici el nu trece, nu din sistem, nu trece ca vechi.Marius Tucă: Nu trece, e adevărat. Credeţi că Cioloş va fi candidat la preşedinţia României?Ion Cristoiu: Nu. Va fi corespondentul lui Zelenski de la Kiev. După părerea mea va fi cineva care nu a avut de-a face cu politica, şi anume va fi Codruţa Kovesi.Marius Tucă: Deci, până la urmă credeţi că va fi, va candida Codruţa Kovesi.Ion Cristoiu: Dacă va primi ordin va candida.Marius Tucă: Domnule, dar toţi trebuie să primească ordin în ţara asta? Ca să candideze?Ion Cristoiu: Domnul Tucă, dumneavoastră credeţi că actorul ăla de comedie au venit americanii şi au zis: băi, poporul ucrainean ne-a făcut o surpriză. Hai, domnule mă luaţi peste picior? Sau vreţi să mă provocaţi?Marius Tucă: Tocmai dumneavoastră sunteţi ăla care sunteţi….nu ştiţi, că de fiecare dată ne puneam întrebarea asta legată de o chestie clasică aveam un răspuns….normal. Dar punem întrebarea. Nu vă aduceţi aminte că la un moment dat spuneam de ce i-a dat ăluia amendă…nu ştiu cine era, ceva cu…şeful SIE.Ion Cristoiu: Da, există. Ca să fiu agramat, una dintre cele mai virale chestii de pe internet am înţeles că este o întrebare de tip Cristoiu. Nu ştiu, era cu cocaina, am înţeles că a apărut poza mea şi zicea aşa, întrebare idioată de tip Cristoiu: Dar de unde avea marea cocaină?Marius Tucă: Păi da, şi eu vă întreb atunci.Ion Cristoiu: Am înţeles că am rămas faimos prin întrebările astea.Marius Tucă: Bun. Dumneavoastră credeţi că serviciile, americanii sau cine vreţi, că vorbim despre teoria conspiraţiei, ajută.Ion Cristoiu: Nu e o conspiraţie.Marius Tucă: Actorul, da? Ca să nu zicem actoraşul cum se poartă la modă, actorul ăsta ucrainean era figura perfectă pentru a fi făcut preşedinte, să spunem, da?Ion Cristoiu: Da, şi care să lase impresia că e nou.Marius Tucă: Că e nou. De fapt, este şi el la ordin şi cineva l-a…Ion Cristoiu: Ei au constatat, se constată, aţi uitat că sunt specialist în CIA, ştiu aproape tot, în operaţiuni desecretizate de ei.Marius Tucă: În ideea că ei îl identifică, ăsta este personajul de care avem nevoie, ăsta o să fie preşedintele, aşa cum s-a întâmplat şi cu revoluţia portocalie, ăsta-i omul.Ion Cristoiu: Îl verifică.Marius Tucă: Da. După care îl lansează în cursă.Ion Cristoiu: Da, şi poporul mai trăieşte 5 ani în iluzia…până când…Marius Tucă: Până când ajunge. Dar nu e o figură mesianică. Ştiţi că vorbeam de figuri providenţiale. Este doar ceva nou, apropos de ce spuneaţi.Ion Cristoiu: Nici Trump nu este figură mesianică.Marius Tucă: E adevărat. Dar nici om providenţial.Ion Cristoiu: Nu, nu om providenţial. Dar are o calitate, o trăsătură pe care o spune Portocală despre Macron: nu făgăduieşte nimic. Şi atunci, fiecare vede în el…în Ucraina am stabilit, ăia din Est unde sunt rusofoni au zis: ăsta e omul nostru că ştie ruseşte, tinerii au zis: e de-al nostru, că e cu bancuri, cutare…Marius Tucă: Tânăr, actor de comedie.Ion Cristoiu: Actor de comedie nu ştiu cât de bun e, poate ar trebui să vedem. Pro-occidentalii au zis: nu se poate, ca şi mine, să nu fie, să nu ştie….şi atunci ajunge preşedinte.Marius Tucă: Cu atât mai mult că aţi avut remarca asta incredibilă, şi Porosenko şi Timoşenko au fost aruncaţi la lada de gunoi a istoriei, până la urmă.Ion Cristoiu: E o lecţie extraordinară. Când vin turcii….puteai să fii….atenţie, dacă erai Ştefan cel Mare te respectau mai mult turcii decât dacă erai un domn fanariot.Marius Tucă: Am înţeles. Şi Kovesi?Ion Cristoiu: Mi se pare….Marius Tucă: Se încadrează în ceea ce spuneaţi dumneavoastră, dar face parte din sistem. A fost procuror general, a fost şef al DNA.Ion Cristoiu: Nu politician.Marius Tucă: Ah, nu a fost politician.Ion Cristoiu: Păi nu trece…nu e vorba de … nu sistem.Marius Tucă: Ştiţi care e chestia? Dacă-mi spunea cineva acum câţiva ani m-aş fi enervat … acum nu mi se mai pare nimic nelalocul lui.Ion Cristoiu: Eu nu am înţeles prin sistem cu S sistemul în sensul de ce înţelegem noi acum, binomul. Este vorba că clasa politică, şi ea e de vină, tradiţională, şi în România, e considerată un fel de gaşcă închisă, da? Dacă vrei să intri la…Marius Tucă: Nu mai intră nimeni…Ion Cristoiu: …la PSD, trebuie să te duci, să fii nepoata lui ăla, şi atunci e o mare problemă. Dacă partidele astea tradiţionale, uite că am devenit profet, nu se modernizează în sensul că nu dau drumul, în sensul că nu mai sunt din astea….ele sunt ierarhizate strict, da? Cum spunea la un moment dat Camil Petrescu.Marius Tucă: Foarte greu pătrunzi în ele.Ion Cristoiu: Dar şi în perioada interbelică erau, şi de aia au venit legionarii în ’37, erau gata gata să vină la putere.Marius Tucă: Era o clasă politică anchilozată, încremenită, aceeaşi oameni.Ion Cristoiu: O gaşcă în care nu intrai.Marius Tucă: Şi o castă închisă.Ion Cristoiu: După alegerile din 2016, măcar un partid, aţi văzut vreun partid de opoziţie, PNL, să vină nu ştiu, Titulescu, adică să vină unul nou, un mare intelectual, vedetă? Nu!

(...) red că preşedintele României e decis de acum un an, dar noi nu ştimIon Cristoiu: Da. Şi a mai zis aşa „Ca să mobilizăm oamenii”, că băieţii sunt buni, da?, „trebuie să veniţi dvs să spuneţi ”. Şi i-au întins capcana. Ăla, Iohannis o fi zis şi el…Marius Tucă: Capcana era întinsă de-atuncea şi cred că Iohannis ştia din primul moment tot planul.Ion Cristoiu: Asta îmi spune mie că preşedintele Românie era deja decis de acum vreun an.Marius Tucă: Şi credeţi că e decis şi pentru anul ăsta?Ion Cristoiu: Cred că da, dar noi nu ştim. Şi atunci o serie de mişcări care nouă ni se par aşa întâmplătoare sau bizare adică… poate că Secţia aia a magistraţilor, ca să vă enervez eu pe dvs, poate că..Marius Tucă: Nu mă enervaţi.Ion Cristoiu: Poate că Tudorel Toader a fost în piesă când a dat-o pe aia afară, pentru că dacă nu o dădea afară pe Codruţa, acum era terminată, de acord?Marius Tucă: DaIon Cristoiu: I se termina mandatul şi era tocată, cu Negulescu…da? Poate dacă nu era chemată chiar în ziua în care se tot discuta…Marius Tucă: E adevăratIon Cristoiu: De unde ştiţi dvs că ei nu joacă…Marius Tucă: Dar apropos de Klaus Iohannis şi cu asta închidem subiectul şi după aia o să discutăm despre presă, dacă-mi daţi voie, mi-aduc aminte de o imagine epocală… vorbeaţi la începutul emisiunii despre emisiunea lui Rareş Bogdan, alo ambasadele, nu au fost lăsaţi românii să voteze. Klaus Iohannis, după primul tur, a făcut o conferinţă de presă, era uşor euforic aşa, a spus mulţumesc pentru vot, nu ştiu ce, vom învinge, vom face şi a plecat fără să spună măcar un cuvânt despre scandalul ambasadelor care era, de fapt, fitilul sau bomba care urma să fie detonată pentru turul al doilea. A plecat, atenţie, sunt imaginile incredibile, poate le găsim odată şi le dăm.Ion Cristoiu: Nu mai ţin minte.Marius Tucă: A plecat şi a făcut câţiva paşi, şi, probabil ziariştii au plecat sau şi-a adus aminte şi s-a întors şi „aaa, era să uit, este indamisibil, ambasadele”… şi cel mai important subiect pe ăla îl uitase, cu care trebuia să înceapă să ţină conferinţa de presă, pentru că presa era prelucrată de aşa natură încât fierbea în legătură cu… s-a şi dovedit în turul al doilea cu ambasadele şi votul la ambasade. Şi s-a întors „aaa, era să uit în legptură cu votul la ambasade, mi se pare inadmisibil că românii nu sunt lăsaţi să voteze”…Ion Cristoiu: Pot să ridic şi eu o enigmă, poate o dezlegaţi, sunteţi mai deştept ca mine.Marius Tucă: Doamne…Ion Cristoiu: Pe 24 septembrie 2014, împreună cu Rareş Bogdan, am şi interviu, i-am luat un interviu lui Klaus Iohannis, la cererea mea, că nu ştiam nimic despre el. Foarte interesant, că nimeni nu a povestit. Am ajuns la emisiune şi traversând holul ăla l-am văzut venind singur pe Klaus Iohannis. Şi mi-a plăcut să ştiţi, nu venise… De regulă…Marius Tucă: Vin cu oameni, cu staff.Ion Cristoiu: Singur şi s-a aşezat şi la un moment dat pe parcursul emisiunii i-am zis „domnul Klaus Iohannis, domnul primar, ştiţi că mâine se va deschide procesul cu ANI?” Şi-a zis că cutare… era ăla… eu ştiam lucrătura cu Maior, şi după emisiune şi aici e enigma, a venit şi-a zis „chiar aşa este”. Credeţi că el ştia sau s-a jucat teatru?Marius Tucă: Eu cred că ştia 100%.Ion Cristoiu: Ca să vedeţi cât de uşor de manipulat sunt eu.Marius Tucă: Şi eu de multe oriIon Cristoiu: Dar mi-a plăcut că nu a venit cu… pe mine mă enervează când vin cu ăia cu staff-ul, cu ăia, să trăiţi. Nu a fost nimeni în emisiune. Ştiţi că de regulă stă ăla acolo şi zice fiţi atent ce…

