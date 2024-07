EVZ Special Ion Cristoiu, la podcast Hai România: Donald Trump a demonstrat că este un politician cu sânge rece. Video







Evenimentul din acest weekend, atentatul de ucidere eșuat la adresa lui Donald Trump, scoate în evidență foarte multe amănunte. Unele probleme se adâncesc și mai tare acum, trebuie regândite strategiile, unii au de pierdut, iar alții de câștigat. Gazetarul și publicistul Ion Cristoiu, prezent alături de Dan Andronic la podcastul „Hai, România”, spune că, poate cel mai mult, cele întâmplate au arătat încă o dată că „Donald Trump este un politician cu sânge rece”.

Ion Cristoiu este de părere că acele câteva secunde, imediat după împulșcătură, cânt Donald Trump a fost asaltat de oamenii de la securitate, însă el a ținut să strige către public „Luptați! Luptați! Luptați!” schimbă jocul. Doar câteva secunde au fost decisive pentru Trump și imaginea sa. Putea să se pună la pământ, să fugă alături de gărzile de protecție, însă a ridicat pumnul către cer și le-a vorbit americanilor, nu doar celor prezenți la miting, ci tuturor, potrivit celor spuse de publicist la „Hai, România”.

„Donald Trump a demonstrat că este un politician cu sânge rece”

„A fost una dintre acele întâmplare reale ale istoriei. Eu mereu spun că istoria este de genul feminin și acționează prin întâmplări ce pot schimba cursul vieții tuturos. Dacă eșua asasinarea lui Kennedy, istoria lumii poate ar fi fost alta. Dacă reușea acest atentat, istoaria ar fi fost alta. Este, într-adevăr, o ciudățenie”, declară Ion Cristoiu.

De asemenea, scriitorul adugă faptul că din acest eveniment,noi toți trebuie să tragem și concluzii, să observăm cu atenție ceea ce s-a întâmplat, de fapt, și ceea ce urmează să se întâmple. „Poate cel mai important lucru ce trebuie observat este atitudinea ieșită din comun a lui Donald Trump. Nu ieșită din comun pentru el, ci pentru cineva aflat în situația sa. S-a comportat bărbătește și asta va devasta America”.

Publicistul Cristoiu continuă ideea și explică faptul că, într-o situația de acest fel, un om are tendința de a se prăbuși, de a căta cât mai repede să fie în siguranță. Însă, Donald Trump, pus în fața faptului împlinit, a acționat diferit, spune scriitorul. „Și-a păstrat sângele rece. Și acea imagine cu el cu pumnul ridicat ce este acum peste tot, în toate ziarale, pe toate televiziunile, pe tot internetul a fost devastatoare electoral. Nu mă pricep la americani, dar ei, precum rușii, precum turcii, precum sârbii, este un popor feroce. Și în cazul în care găsesc un politician la fel ca ei, îl votează”.

Un „jandarm” chelit de bani

Iar în acest punct, Ion Cristoiu face o paralelă între Donald Trump și contracandidatul său principal la funcția de președinte american, Joe Biden. Despre acesta din urmă, publicistul spune că nu ar fi deloc american. „Este mai degrabă un politician tipic francez”, spune Ion Cristoiu. „Nu am fost impresionat de gestul lui Donald Trump. Căci am observat ce se întâmplă încă din primul său mandat, am și tradus o carte de ale sale”.

După aceea, scriitorul menționează că, prin această viziune trumpistă, Statele Unite ale Americii au o problemă uriașă. Compară această națiune cu „Jandarul Planetei”, un jandarm care la momentul de față a ajuns să nu mai aibă bani de cheltuit pentru a apărea lumea. „Încă din cele scrise în cartea sa, „America Crispată”, apărută încă de dinainte de a candida pentru prima dată, Donald Trump spunea că America a cheltuit prea mult pentru protecția altor popoare și a neglijat lucrările publice din SUA, infrastructura critică. Astfel, Jandarmul Lumii bagă bani în alte popoare în timp ce la el acasă este dezastru”, subliniază Ion.