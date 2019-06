Ion Cristoiu despre culisele a două achitări răsunătoare. „Binomul se implica în jocuri și apoi se punea în mișcare”

Jurnalistul Ion Cristoiu a precizat vineri într-o emisiune la Antena 3 că „binomul” s-a împlicat în jocurile politice și a ordonat dosare care au eșuat lamentabil.





Întrebat cum comentează achitările definitive, de răsunet, în dosarele lui Toni Greblă și Dan Andronic,Cristoiu a spus că a fost o demonstrație ostentativă de forță menită să îi cumințească pe care nealiniați. ”Daca astfel de persoane pățesc ce pățesc, eu ce sa mai spun, gândește un simplu român. Aici a fost mâna lui Maior și Coldea, a SRI-ului care a vrut să se impună reținînd pe cei incomozi cu lucruri false, mici. Au fost demomnstrații de forță stentative demonstație de forță. La Greblă, nu ai fost cu noi te luăm cu struții”, a spus Cristoiu.

În cazul lui Dan Andronic, știu foarte bine dozsarul, chiar am vrut să mă duc martor, rechizitoriul este o capodopera de prostie. Principala acuzație este că așa-zisul grupul infracțional vroia sa ia terenul de la Băneasa să îl dea lui prințului Paul. Că Dan putea influiența întreaga presa. Deci clar, trebuia agățat cu tot tacamul perchiziție, reținere, plus punerea telefonului sub ascultare. Pe ei îi interesa Băsescu, care vorbea cu Dan Andronic. Binomul se implica în jocuri și apoi se punea în mișcare”, a conchis Ion Cristoiu.

