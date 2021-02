Cei doi au dezbătut mai multe teme interesante de-a lungul discuției. La Un moment dat, Cristoiu a fost întrebat ce crede despre propaganda anti-Rusia, iar răspunsul a fost unul pe măsură.

Ce se întâmplă la rapel

Cozmin Gușă: Ne-ați speriat pe toți.

Ion Cristoiu: Un început de oboseală simt acum dar nu-mi dau seama dacă sunt obosit, pentru că sunt obosit din ʼ68 de când fac gazetărie, sau pentru că continuă acea manifestare a rapelului. Dar oricum îmi revin, directul, știți foarte bine, am spus-o la mulți, și dacă ești în agonie îți revii cât timp transmiți în direct și apoi mori. Adică directul te obligă la o mobilizare și uiți de toate astea.

Cozmin Gușă: Aseară așa și părea. V-am ascultat de la început până la sfârșit „Pastila” și, spre finalul „Pastilei”, pe care ați ținut-o bine, mai bine de-o jumătate de oră, de-abia așteptați să vă duceți în pat, cam asta era starea.

Dumneavoastră ce-ați simțit?

Ion Cristoiu: O stare de oboseală. Dar cumplită, pentru că după rapel am dormit la prânz și eu, de regulă, ca și Mareșalul Antonescu și ca și Ceaușescu, dorm câteva minute, în care mă refac. Dar de data aceasta am dormit vreo oră și totuși m-am simțit obosit. Seara eram nu numai obosit dar și o stare din aceasta de deprimare la gândul cătrebuie să muncesc de la ora zece. Dimineață, cum am vorbit m-am sculat vioi dar acum simt o mare oboseală.

Ce parere are Cristoiu despre propaganda anti-rusească

Ion Cristoiu: Este propaganda unor proști. Eu am comparat-o mereu cu propaganda din anii ʼ50, din lagărul socialist căci sunt doctor în proletcultism, în manipulare și care consta în felul următor: tot ce era rău, negri erau spânzurați, erau jupuiți, era și o poezie a unui poet de prin anii ʼ46-ʼ47, nu știu zicea: „La New York sunt mulți zgârie nori”… și nu știu „negri în copaci”, cam așa era. Erau apoi exagerate demonstrațiile de protest, grevele, situația. Era atât de mare, era atât de penibilă acea propagandă încât – când am citit memoriile, nu mai țin minte, cred că a lui Ștefan Andrei care spunea că, la un moment dat fusese un jurnalist de la noi, era de la SIE sau de la DIE, că nu călătorea el la Londra și care se întorsese și scrisese cu oameni care mor sub poduri, pe sub canale. Și căruia i-a zis „domnule eu n-am văzut așa ceva”.

Deci era o propagandă și penibilă care l-a făcut pe Ion Iliescu, mai țineți minte povestea el undeva, când a plecat el că era pe la UASCR în 56 și i s-a dat Coca-Cola și el știa din propaganda noastră că Coca-Cola e drog. Și după ce-a băut a văzut că nu s-a drogat.

Deci această propagandă este la ora actuală și în legătură cu Rusia. Poți să spui că deja e un regim care totuși exagerează, Putin, mă rog, poate nu e nici o altă soluție cu această eternizare la putere, poți să spui că au democrație care e controlată sau presă care e controlată. Dar a nega totul de acolo, mai ales în România, cei cărora te adresezi sunt niște idioți. Că și ei la rândul lor citesc. Mă rog, în ʼ50 măcar nu citeai New York Times.

Cristoiu, compară pandemia cu revoluția