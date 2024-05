Justitie Ion Cristoiu a știut că Florian Coldea va ajunge „un robot pe cont propriu”







Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, foști șefi în SRI, oamenii care au manevrat Binomul în folos politic pentru a-și păstra puterea, au fost mereu în atenția presei. Dezvăluirile au curs în Evenimentul zilei. Analiza și premoniția lui Ion Cristoiu despre rolul și viitorul acestor generali merită reamintită.

Acum s-a pornit mașinăria juridică. Societatea vrea să se facă dreptate și în cercul celor care au deținut puterea, au instaurat teroarea cătușelor în România și au contribuit la jefuirea țării în folos propriu. Iar DNA a făcut ieri primul pas.

Ion Cristoiu a știut că se va ajunge aici, că SRI va trebui curățat de mizeria instituită de generalul Florian Coldea în tandem cu Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. A făcut o analiză dură după ce Eduard Hellvig s-a retras din funcția de director al SRI, într-un dialog cu Dan Andronic, difuzat pe podcastul EVZ „Hai România” în iulie 2023.

Ion Cristoiu despre Teroarea cătușelor

„Eu cred că odată ar merita o întreagă emisiune despre cum s-a ajuns la înlăturarea celor doi, Coldea și Codruța Kovesi. Nu numai generalul Coldea a fost înlăturat, dar a fost înlăturată și Codruța și istoria va arăta că și Hellvig a avut un rol. Să bat un cui în sicriul lui politic.

Cred că au fost două motive. Unul: orice teroare nu rezistă. A fost o teroare a cătușelor. A fost un moment de teroare stalinistă. Poate că în istoria României a fost ca în anii 50-53. Nu am zis nici 48 și nici 54. Ăia au fost ani de teroare. De abuzuri greu de imaginat acum. Și ar fi trebuit ca noi să ne amintim și să analizăm. Însă teroarea, și teroarea stalinistă și teroarea Revoluției Franceză, nu rezistă. Oamenii obosesc. Erau obligați cei doi – Coldea și Kovesi - de evoluția societății. La un moment dat, oamenii nu pot trăi în vremuri de excepție. Oamenii vor stabilitate”.

Coldea a devenit un robot pe cont propriu

Maestrul Cristoiu a prevăzut că va veni ziua în care generalul Coldea va face greșeli grave și va răspunde pentru tot. Atunci când încă nu i se știa activitatea de consultant în civilie, Ion Cristoiu a vorbit despre trasformarea lui Coldea într-un robot ce va lucra pe cont propriu, „ca inteligența artificială”.

„Ion Cristoiu: Al doilea lucru este foarte important și aici ar trebui să analizăm. Cei doi, Coldea și Codruța, au fost un instrument. La un moment dat, iese ca inteligența artificială. Lucrul de care ne temem cel mai mult este ca robotul să devină pe cont propriu. Ei deveniseră pe cont propriu. La un moment dat li se umflaseră capul, făceau ce voiau, aveau putere și nu mai puteau fi ținuți sub control și trebuiau, din acest punct de vedere, înlăturați. Ar trebui un serial, dacă noi avem o presă ca lumea, ar trebui o analiză a acelor momente de teroare.

Dan Andronic: Erau niște abuzuri de îți stătea mintea în loc și toată lumea trecea peste aceste abuzuri cu nonșalanță. Se spunea că au greșit și ei, că era obosită doamna care a făcut transcrierea pusă la dosarul penal. În condițiile în care, pe baza acestor greșeli erai trimis în judecată. Acolo apăreau lucruri false. Modul în care erau redirecționate dosarele, acele plicuri galbene și așa mai departe.

Toate erau făcute cu complicitatea întregului sistem, că nu a fost numai inițiativa a doi oameni, că atunci ar fi fost simplu. A fost o inițiativă a unui întreg aparat la nivel de stat, cu aprobarea și cu eventual, complicitatea, neutralitatea binevoitoare a Parlamentului. În rapoartele de activitate ale SRI-ului se vorbea despre echipe mixte, de Binom. Nu e un termen pe care l-am inventat noi, ci pe care l-a folosit SRI-ul în rapoartele lui. Dacă nu ar fi existat un anumit curaj… Cred că a fost și o experiența personală care a contat. Atât în cazul lui Hellvig cât și a lui Iohannis.(n.r. ambilor li s-au făcut dosare înainte de a ajunge în marile funcții)

Ion Cristoiu: Am spus că au exprimat o necesitate legică. Când am studiat teroarea și lupta de clasă, am văzut că trei sferturi din oamenii anchetați nu comiseseră abuzuri personale. Am studiat generalii lui Ion Antonescu. Unii trebuiau condamnați. În zilele noastre s-a creat ideea de luptă contra corupție. Se creează o atmosferă la fel cum s-a creat lupta de clasă, iar la lupta de clasă un securist punea ochi pe nevasta ăluia de peste drum, îl vâra la bulău și îi lua nevasta și casă. Problema nu era Binomul. Problema a fost că se crease această atmosferă cu complicitatea fățișă a unei mari părți a presei care nu spunea acest lucru, și pe care eu îl voi spune până în fața plutonului de execuție”.

De ce crede Ion Cristoiu că Justiția a devenit corectă

În anii 2020-2024, instanțele de judecată au decis multe achitări în dosarele instrumentate în timpul Binomului SRI-DNA. Ion Cristoiu a explicat de ce pare că Justiția a devenit mai blândă, iar presa aservită cândva aruncă în ea cu pietre.„Toate dosarele care sunt respinse...se discută. Nu e adevărat că s-a îmblânzit Justiția, e corectă. Dosarele erau prost făcute. Lupta împotriva corupției a fost compromisă prin aceste dosare. În loc să o fac procurorii inteligenți…

Procurorul prin asta este genial. E deștept, zâmbește, cutare și te prinde. S-au adus tot felul de pițifelnici, s-au adus la centru și li s-a zis: faci ce zicem noi ești acoperit. El în loc să se ostenească, să găsească probe, îi făcea Coldea dosarul numai pe interceptări. Aveau o parte a presei care frăgezea apoi victima. Nici nu apuca să ajungă la DNA ca ăla era deja criminalul. Judecătorul era sub presiune”, a spus Ion Cristoiu.