Anterior, CSM luase în discuție acest proiect de lege și dăduse aviz negativ. Ministrul Justiției Stelian Ion a venit imediat cu precizarea, spunâd că avizul e doar consultativ. Așadar, nu-i o piedică.

„Plenul CSM a avizat negativ, in data de 11.02.2021, proiectul Ministerului Justitiei privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor (SIIJ), CSM apreciind ca revenirea dosarelor in care sunt cercetati magistrati in competenta DNA “este inacceptabila” in lipsa unor garantii similare celor existente in dispozitiile actuale, cu privire la independenta magistratilor – componenta esentiala a statului de drept.

Acest aviz survine dupa ce anterior, in luna mai 2020, CSM avizase negativ un alt proiect legislativ avand acelasi obiect si, deci acelasi scop. Solicitarea, de catre ministrul justitiei, a unor avize repetate pentru desfiintarea SIIJ este o tactica de uzura, de inspiratie securista, conform careia se repeta aceeasi cerere sub diferite pretexte pana cand se obtine rezultatul urmarit”, a transmis CSM, ca replică, într-un comunicat oficial.

Același CSM i-a reamintit ministrului Stelian Ion că aplică dubla măsură. Mai pe șleau, că e fățarnic și mânat de interese: „Declaratia este diametral opusa celei din data de 5.01.2021, cand acelasi ministru, Stelian Ion, a declarat cu privire la numirea procurorilor de rang inalt: „Mă interesează ca CSM să aibă un drept de veto față de propunerile ministrului. (…) Ministrul să facă propunerea, CSM să aibă un aviz obligatoriu de care ministrul să țină cont” (interviu publicat de hotnews).

Față de aceste opinii vădit contrare, emise la interval scurt, de o luna, ministrul justitiei demonstreaza ca foloseste subiectul justitiei doar in scop electoral si propagandistic, iar nu pentru apărarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului”.

Un punct de vedere degeaba al magistraților, deoarece ministrul Stelian Ion a mers până la capăt, așa cum i-a cerut-o USR și ONG-urile pe care le are aliniate în spate și care au desfășurat tot felul de acțiuni militante pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Ca să liniștească spiritele din lumea magistraților (majoritatea asociațiilor profesionale fiind împotriva desființării SIIJ de către politic) și din societatea civilă, ministrul Justiției a venit cu un proiect legislativ prin care activitatea SIIJ, de anchetare a procurorilor și judecătorilor acuzați prin plângeri penale, să fie preluată de alte parchete. E vorba de DNA și de parchetele locale.

De două luni, ministrul a anunțat că soluția lui după desființarea SIIJ este introducerea în schema de anchetă a DNA. Ba chiar a ridicat în slăvi această instituție, de parcă românii au uitat și de puzderia de achitări în instanțe, de poveștile din rechizitorii care s-au dovedit doar povești senzaționale (exp: mita cu ceasul cu cuc, struții și rochile lui Greblă, tipsia de argint a unei profesore universitare etc) sau de „paradeala” procurorului DNA Negulescu-„Portocală”.

Certându-i pe membrii CSM și pe judecătorii mai vocali în spațiul public, Stelian Ion și-a arătat măsura avocatului care a fost: „Este foarte grav atunci când magistraţii dau semnal că nu au încredere într-o instituţie care şi-a dovedit în timp eficienţa, în sensul în care au fost multe condamnări, inclusiv ale unor magistraţi, dar multe condamnări ale unor politicieni importanţi, care în instanţă, nu în altă parte, s-au dovedit vinovaţi. Şi atunci să spui că există o categorie de cetăţeni, respectiv judecătorii sau procurorii care nu ar trebui anchetaţi de DNA pentru că nu avem încredere în DNA este o mare greşeală. Ce punem în discuţie aici, existenţa DNA-ului?”, a spus Ion într-o emisiune televizată.

Sunt de acord, în DNA s-au făcut și dosare corecte, au fost și sunt și procurori profesioniști care n-au dat chix sau n-au răspuns la comenzi. Dar să nu vezi sau să negi de-a dreptul și partea neagră a instituției, deja frizează inteligența colectivă.

De ce să mai dea românul justițiabil girul credibilității unui procuror DNA că-l va trimite pe un „paraditor” ca Negulescu, Onea și alții, în judecată ca inculpat, când știe că ani de zile ei au fost colaboratorii de frunte al acestei instituții?

Se va cere avizul CSM pentru trimiterea în judecată a procurorului, susține ministrul. Adică, un procuror paraditor din DNA va fi anchetat pentru abuzuri tot de colegii lui din DNA, și să fie trimis în judecată pentru abuzuri DOAR cu avizul procurorilor din CSM. „Niciodată nu se va întâmpla asta! Corb la corb nu își scoate ochii”, i-ar spune ministrului orice român, la fel cum spune mereu despre plângerile de malpraxis depuse la Colegiul Medicilor.

Vicleșugul cu avizul CSM e mizerabil, atâta vreme cât pentru desființarea SIIJ avizul e consultativ, iar acum ministrul are grijă să-l introducă în lege, știind că Secția de procurori a CSM nu-și va arunca colegul reclamat după gratii sau să plătească despăgubirea erorii sale.

Judecătorii se tem că scopul noului proiect este să-i târască pe ei în fața procurorilor DNA. Nu-i lipsită de temei această bănuială, dacă ne gândim că, după plecarea lui Kovesi de la cârma DNA, ei au aflat că existau în sertarele procurorilor vreo 2.000 de plângeri care vizau judecători.

Membrii CSM vor fi anchetați tot de DNA? Ei vor avea nevoie de avizul colegilor?

Ce explicație argumentată dă ministrul Justiției ca să spulbere aceste bănuieli? Pentru că trebuie să existe una.

Să înțelegem cum și de ce în loc de Republica Procurorilor ministrul Ion de la Justiție ne-a adus Procurorii Supremi. Nu înspăimântători, nu fani ai cătușelor, nu pe picior de egalitate cu judecătorii, și nici măcar nu zicem „mai presus de lege”. Pentru că pe ei se vede că ministrul Ion îi vrea intangibili.