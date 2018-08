RECTIFICAREA BUGETARĂ, lupta între Iohannis și Dragnea

De ceva vreme, scopul președintelui Klaus Iohannis pare a fi acela de blocare a PSD-ului print toate mijloacele disponibile. Acest lucru se vede foarte clar din decizia președintelui de a ataca absolut toate actele emise de majoritatea Parlamentară la CCR sau decizia de a retrimite în Parlament toate legile primite spre semnare. Scopul președintelui este acela de a se erija în principala voce a opoziției, într-o încercare disperată de a anula astfel perspectiva candidaturii unui Dacian Cioloș care pare să crească în sondaje. Blocarea PSD-ului în sine este o opțiune politică aflată la margine Constituției. Însă decizia președintelui de amânare a ședinței CSAT nu blochează doar mizele politice asociate partidelor de guvernământ. Decizia blochează de fapt România.





Nu pare a fi o problemă de securitate națională

Ideea că președintele are cu adevărat opțiuni de modificare semnificativă a rectificării bugetare, în forma dorită de Guvern, este una falsă cu desăvârșire. Avizul CSAT, deși este unul necesar din punct de vedere legal, este consultativ. Cu alte cuvinte, ședința CSAT nu are capacitatea de a modifica cu adevărat intenția coaliției de guvernare. Bugetul instituțiilor cu îndatoriri în domeniul siguranței naționale are o dependență directă față de Guvern, nu față de opoziția pe care Iohannis o poate face în mod mai mult sau mai puțin credibil. Guvernul va fi cel care în cele din urmă își va asuma responsabilitatea pentru decizia de a tăia bugetul unor structuri din arhitectura de siguranță a României. Președintele, cu toate întârzierile sale, nu va schimba probabil cu nimic finalul acestei povești.

Rectificarea nu este despre politică. Rectificarea este despre școli, salarii, pensii și investiții

De fapt, efectul întârzierii deciziei CSAT este blocarea efectivă a României. Rectificarea bugetară presupune de fapt direcționarea unor fonduri în zone cheie ale statului român. De la educație la investiții. Orice mijoc de blocare a intrăii în vigoare a rectificării este de fapt o încercare de întârziere a unor proiecte guvernamentale cheie. Acest lucru generează o problemă semnificativă nu pentru PSD, nici pentru ALDE, nici pentru alți susținători ai majorității parlamentare. Problema este a întregii Românii care se vede nevoită să aștepte mai bine de o săptămână pentru planurile politice ale lui Klaus Iohannis.

