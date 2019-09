„Nu este moral – şi, cu siguranţă, pentru mulţi este chiar foarte enervant – dacă o mare companie încearcă să externalizeze profiturile. Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm la comportamentul statului, vorbind generic, în ultimii ani, ce să creadă conducerea unei companii? Dacă de azi pe mâine se schimbă regula, dacă de azi pe mâine apare o măsură de tipul ordonanţei 114, dacă de azi pe mâine se schimbă fundamental modul de impozitare sau felul în care care se percepe cotizaţia unui angajat pentru contribuţia socială. Este posibil ca liderii acelei companii să considere că, din păcate, România nu mai este un teren sigur şi atunci apar astfel de tendinţe şi iată că ne întoarcem la povestea pe care încerc să o spun de când am ajuns preşedinte. Dacă vrem ca România să fie o ţară prosperă, sigură, care consideră echitatea socială o valoare de bază, atunci şi politica statului să fie o politică înţeleaptă pentru toţi din România, să fie o politică care creează un cadru stabil, sigur, predictibil şi atunci toate celelalte lucruri pot fi uşor-uşor implementate. Această ţopăială economico-financiară de care am avut, din păcate, parte, în ultimii ani, duce şi la astfel de excese „, a spus preşedintele, prezent la evenimentul „Future Skills & Future of Work”, organizat de Liga Studenţilor Români din Străinătate, la Romexpo.

De asemenea, Iohannis a mai spus că există şi companii care sprijină organizaţiile nonguvernamentale, mişcarea sportivă sau artistică din România

„O societate unde echitatea socială nu este o valoare asumată are o problemă, pentru că se produce automat o polarizare atât de mare, încât apar categorii care pe urmă foarte, foarte greu mai pot fi aduse împreună. Cred în echitatea socială, cred în răspunderea companiilor faţă de societatea în care fac profit şi sunt mult companii în România care au înţeles acest lucru. Nu foarte multe. Sunt multe. Şi vedem cum ele au început să sprijine ONG-uri. Unii sprijină mişcarea sportivă, alţii diferitele forme de artă şi aşa mai departe. Ceea ce însă nu pot să accept este ca această contribuţie către societate să apară din măsuri coercitive. Statul trebuie să aibă înţelepciunea să creeze un mecanism şi măsuri care vin în sprijinul companiilor care îşi înţeleg răspunderea socială şi atunci, deja, venim într-o zonă care în ultimii trei ani a fost profund neglijată. Măsuri economice sănătoase, sustenabile, care creează un cadru de predictibilitate şi atunci, cu siguranţă, putem să mergem mai departe pe impozitare, pe taxare şi toate celelalte măsuri care pot fi puse în practică”, a spus Iohannis, potrivit g4media.ro

Te-ar putea interesa și: