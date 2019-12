Declarații Iohannis:

Anul 2019 este anul în care cetățenii au apărat independența justiției. Deși anul a început în notă tensionată, cu un sistem judiciar aflat în defensivă, rezultatul referendumului din mai a obligat decidenții politici să-și reconsidere acțiunile.

Nu am ezitat ca în tot cursul mandatului să acționez ori de câte ori s-a încercat destablizarea sistemului de justiție. Am apelat inclusiv la Comisia de la Veneția. Am oprit intrarea în vigoare a modificărilor nocive aduse legislației penale. Am organizat o largă dezbatere pe tema situației din justiție.Am organizat consultări cu partidele politice și am inițiat Acordul pentru continuarea parcursului european. Adresându-mă noilor generații de magistrați, am reiterat an de an încrederea în sistemul de justiție și sprijinul meu pentru întregul corp al magistraților.

Mi-am asumat un parteneriat cu CSM, ca susținător ferm al justiției independente. Chiar dacă asaltul împotriva justiției a fost oprit temporar, răul făcut trebuie reparat cât mai rapid. Instrumentele CSM devin eficiente doar atunci când în spatele deciziilor există un larg consens și o susținere reală, nu declarativă a principiilor călăuzitoare.

Instituțiile nu aparțin șefilor lor. Astfel ne putem feri de derapaje.

Tensiunile interne și orgoliile trebuie trecute în plan secund.

Instrumentele pe care CSM le are la dispoziție devin eficiente doar atunci când în spatele lor există un larg consens real. Fără o interiorizare a valorilor constituției evoluția societății va fi mereu stopată.

Unele dintre deciziile CSM au părut contradictorii, altele au fost contestate chiar din interior.

Tensiunile din CSM aduc deservicii întregului justiției.

Ca cetățeni europeni, românii se manifestă tot mai activ pentru realizarea drepturilor lor, iar CSM trebuie să înțeleagă că justiția este un serviciu public, unul fundamental pentru menținerea echilibrului social.

Prin modul în care este înfăptuită justiția, fără ca cineva să fie mai presus de lege, se obține cel mai important lucru într-o democrației: garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

CSM poate să transmită mesajul magistraților către ceilalți decidenți.

Am încredere că CSM va găsi modalitatea deconectare la societate, pentru realizarea unei justiții moderne și de calitate. Fac un apel să susțineți în mod activ și efectiv implementarea recomandărilor Greco, Comisiei de la Veneția și ale instituțiilor europene.

Rezultatele referendumului arată că, oridecâteori justiția se îndepărtează de la menirea ei, cetățenii reacționează.

