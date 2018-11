„Acest harnic DRAGNEA, cu VALIZELE lui...” Ce spune Iohannis despre DOSARELE sale

Președintele Klaus Iohannis a reacționat după dezvăluirile referitoare la dosarele care l-au vizat în trecut, spunând că acestea au fost închise întrucât fapta nu exista.





Iohannis a subliniat că dosarele sale nu s-au închis pentru că ar fi cunoscut vreun procuror, așa cum s-a insinuat, ci pentru fapta nu a existat.

În plus, președintele l-a acuzat pe Dragnea că nu este original, în privința faptului că a venit public cu valize ce conțin informații despre acuzațiile la adresa sa.

„Eu n-am avut niciun dosar. Toate s-au clasat şi asta se numeşte că nu am avut un dosar. Am văzut că acest harnic Dragnea, cu valizele lui - nici nu este original, aşa, între noi fie vorba - el adună articole pe care dvs şi alţii le-aţi scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale în care am fost. Aceste clasări nu s-au făcut fiindcă mă cunosc cu Lazăr unu sau Lazăr doi sau cu altcineva, nu i-am cunoscut pe aceşti oameni, nici nu am vreun fel de relaţii personale. Avem relaţii instituţionale. Aceste dosare - toate s-au clasat, fiindcă nu există fapte. Eu ştiu foarte bine ce am făcut şi la Primărie, şi înainte de Primărie, şi la Preşedinţie. Şi poate că este important pentru români să ştie şi de la mine - eu nu am comis niciodată o ilegalitate sau faptă penală, lucru care este la fel de adevărat şi pentru soţia mea, Carmen.", a declarat președintele Klaus Iohannis.

Totodată, este pentru prima dată când șeful statului face referire la rezoluția de clasare ce îl viza și care exista în dosarul de candidatură a lui Augustin Lazăr, procuror general, dar era semnată de procurorul Cristian Lazăr.

BREAKING NEWS! Decizie in cazul lui Dumitru Dragomir!

Pagina 1 din 1