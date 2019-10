Preşedintele Klaus Iohannis, a afirmat, miercuri, la Focşani, că a după ce va câştiga împreună cu PNL prezidenţialele, localele şi parlamentarele va putea să facă „România normală”

De asemenea, Iohannis a mai spus că „suntem în război cu PSD”

Iată discursul integral al lui Iohannis de la Focşani, unde a avut loc un eveniment organizat de PNL

„Bună ziua!

Bună ziua, dragii mei vrânceni!

Sunt foarte bucuros să vă revăd. Pe mulţi dintre voi îi revăd, pe alţii îi văd prima dată, dar credeţi-mă, am venit astăzi aici şi bucuros, şi mândru de voi.

Sunteţi, cum s-a mai remarcat, dar îmi face plăcere să o spun şi eu, sunteţi revelaţia liberală a alegerilor europarlamentare şi referendum. Felicitări!

Am câştigat o bătălie. Toată lumea spune că am câştigat o bătălie. De fapt am câştigat până acum trei bătălii – europarlamentarele, referendumul şi moţiunea. Şi eu tot vorbesc şi spun românilor despre reconstrucţie. Acum, dacă analizăm un pic aceste cuvinte – bătălie şi reconstrucţie – cam sună a război. Într-un război se dau bătălii şi după ce se termină se reconstruieşte. Întrebarea este cine cu cine este în război. Şi cred că v-aţi dat seama cine cu cine este în război. Voi şi cu mine suntem în război cu PSD şi o să-l câştigăm. O să-l câştigăm şi mai avem trei bătălii de dat – prezidenţialele, localele şi parlamentarele. După care facem România normală!

Totuşi când vorbeşti despre război este un lucru foarte serios şi trebuie să vă explic un pic de ce spunem noi că suntem în război – pentru că noi, voi liberalii şi eu – suntem oameni ai păcii, suntem oameni ai construcţiei, oameni ai dezvoltării, noi dorim să ne implicăm pentru ţară, pentru români, dar în decembrie 2016 PSD a promis că vor curge numai lapte şi miere, au promis românilor şi luna de pe cer si când au ajuns la putere, dragii mei, primul lucru -au început să atace justiţia,cred că vă amintiţi filmul cu geaca roşie, după care au continuat: au atacat economia, au atacat investitori, au atacat marile sisteme publice şi le-au atacat într-un mod perfid, şi-au înşurubat pretenarii şi neamurile în funcţiile de conducere, nu pentru că aceia ar fi fost oameni foarte buni acolo, pentru că au fost foarte obedienţi, i-au pus acolo după carnetul de partid şi nu după cunoştinţe şi performanţă. Şi în acest fel, dragii mei, pesediştii au început războiul împotriva României şi împotriva românilor. Şi atunci, dragii mei, cineva a trebuit să ia partea românilor şi asta am făcut noi – voi şi cu mine!

De asta, dragii mei, suntem în război cu PSD, fiindcă ei i-au atacat pe români, ei au atacat România şi noi nu tolerăm aşa ceva! Acum suntem şi în competiţie fiindcă este campanie electorală şi noi mergem peste tot, spunem oamenilor ce vrem şi cum vrem să facem, noi vom pune un guvern care începe să lucreze pentru români, nu împotriva românilor, ca pesediştii. Noi vom pune un guvern care începe să reconstruiască România, nu să o demoleze, ca pesediştii. Şi pentru asta, sigur, avem nevoie să mai câştigăm aceste trei bătălii. Şi să vă spun ceva: prezidenţialele, localele şi parlamentarele, dragii mei, le vom câştiga împreună! Le vom câştiga împreună şi vom începe să construim România normală.

Lumea mă întreabă: „domnule Preşedinte, ce este aceea România normală?”. În fond, dacă vorbim între noi, folosim acest cuvânt foarte des şi îmi permit să folosesc cuvântul „normal” din România normală pentru câteva lucruri pe care bănuiesc că vi le doriţi şi voi. De exemplu, cred că este normal ca Moldova să fie legată de ţară cu o autostradă. Eu cred că pentru mulţi focşăneni şi vrânceni ar fi normal să-şi găsească de lucru aici, la ei acasă, şi să nu fie nevoiţi să plece. Şi cred că pentru mulţi dintre voi şi multe familii din oraş şi din judeţ ar fi normal ca cei dragi să se întoarcă acasă. Ar fi normal să se întoarcă casă, într-o ţară în care instituţiile funcţionează pentru cetăţean, ar fi normal să se întoarcă acasă unde găsesc de lucru şi unde câştigă suficient pentru un trai decent. Eu cred că este normal pentru voi să trimiteţi copiii la o şcoală unde ştiţi că sunt bine păziţi şi bine educaţi şi cred că ar fi foarte normal să aveţi în oraş un mare spital unde sunteţi trataţi cu respect.

Toate aceste lucruri, dragii mei, după ce câştigăm alegerile, le vom face împreună şi vă spun şi de ce spun „după ce vom câştiga alegerile”. Până acum lucrurile au mers foarte bine, europarlamentare, referendum, moţiune. Urmează prezidenţialele, urmează localele, darvă spun drept, marea schimbare în România se va produce doar atunci când românii votează Partidul Naţional Liberal şi asta se va întâmpla inclusiv la parlamentare!Dragii mei, să pornim împreună la treabă! Şi vă promit că nu durează încă un mandat până revin aici, la voi, în Focşani!”.

