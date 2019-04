Furtună la Cotroceni! PSD l-a tamponat, Iohannis a reacţionat: Torţionarii comunişti trebuie traşi la răspundere. Breaking news

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat vineri, la finalul consultărilor, că PSD are o vină importantă pentru situaţia Justiţiei din România, dar şi pentru faptul că despre Justiţie se discută foarte mult.





„Am continuat seria de consultări cu partidele politice. Au venit cei de la PSD. Am avut o discuție pe tema Justiției. Nu este o surpriză pentru nimeni dacă spun că opiniile lor sunt diferite de a ale mele. Din cauza lor Justiția a ajuns așa. PSD e vinovat că pe justiție se discută în termeni de preocupare”, a declarat Iohannis.

„Sunt convins că PSD este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine. Am discutat pe scurt și despre referendum și am reiterat așteptările mele în ceea ce privește acțiunea Parlamentului. Este nevoie de referendum și vom avea referendum pe 26 mai. din delegația PSD au făcut parte și două persoane foști deținuți politici. Mi-a făcut timp și i-am ascultat. Am auzit două povești cutremurătoare. torționarii trebuie trași la răspundere, dar trebuie să spun în același timp că încercarea PSD de a se folosi de acești doi oameni pentru un asalt asupra justiției este o încercare jalnică. Nu îmi imaginez că cineva care a trăit în perioada comunistă nu își dorește o justiție dreaptă.La consultări ar fi trebuit să participe și ALDE, dar ei nu au venit. Ei nu sunt interesați de un dialog cu președintele statului și nu este preocupat nici de situația Justiției din România”, a conchis Iohannis.

PSD s-a prezentat, vineri, la consultările de la Palatul Cotroceni, cu o delegație formată din Eugen Nicolicea, Marin Iancu şi Ioan Muntean, foşti deţinuţi politici.

