Iohannis nu „pleacă” la Bruxelles! Președintele României vrea și al doilea mandat

Președintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă la Sibiu că nu intră în cursa pentru președinția Consiliului European și vrea al doilea mandat de președinte al României.

„Domnul deputat Ovidiu Gant in laudatio, pentru care i-am mulțumit, a menționat că sunt persoane importante în țară și în Europa care m-ar vedea într-o poziție de conducere într-o instituție europeană și vreau să spun aici, acum, public. Eu sunt Președintele României și vreau să rămân Președintele României și nu al Consiliului European pentru că mai sunt, dragii mei, multe de făcut și sunt dispus să rămân implicat”, a spus președintele României.

Președintele Iohannis a făcut declarația la Sibiu, într-un eveniment în cadrul căruia a primit „Medaliei de Onoare”, distincție oferită de Forumul Democrat al Germanilor din România (Goldene Ehrennadel).

Este pentru prima oară când președintele Iohannis anunță că nu vrea să meargă la Bruxelles ca președinte al Consiliului European, zvon care apăruse și în urmă cu două săptămâni.

„Am spus clar si in mod repetat, a fi Presedintele Romaniei este onorant si infinit mai important decat a fi Presedintele Consiliului European. Am spus ca Presedintele Iohannis va intra in lupta si va castiga batalia pentru al doilea mandat la Cotroceni. Acum avem confirmarea. Din fericire!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

