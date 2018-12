IOHANNIS şi alegerile PREZIDENŢIALE din 2014. Cozmin GUŞĂ, despre „mandatul statului paralel”

Cozmin Gușă descrie perioada 2009-2014 ca fiind „mandatul statului paralel”, Traian Băsescu din al doilea mandat fiind deposedat de atributele unui veritabil președinte. Potrivit analistului politic, acesta este mandatul care a înămolit și dezbinat România.





După al doilea mandat al lui Băsescu, "mandatul statului paralel" de fapt, România a ajuns în 2014 "o țară pustiită, în care un grup mic de oameni dicta, uneori cu știrea lui Băsescu, alteori fără ca președintele în funcție să știe nimic", arată Cozmin Gușă într-o ediție specială "Realitatea Românească" dedicată alegerilor prezidențiale din 2014.

La toate alegerile prezidențiale din România a fost o „colcăială subterană a complicităților", este de părere consultantul politic, care spune că niciunul dintre candidații câștigători nu a pus în aplicare un program de administrare în interes național:

"Sper că acest serial să fie util pentru cei care vor să înțeleagă ce ni se întâmplă și cum am ajuns aici. Să fac o scurtă recapitulare. Vreau să arăt un anumit fir roșu al reșapaților care au dominat viața politică și jocurile de putere din România după 1989. Am analizat alegerile din anul 2000, întoarcerea către Est prin revenirea lui Iliescu, dar trebuie să ne imaginăm că aceste personalități șantajabile prin dosarele de dinainte de 89 erau culpabile în fața poporului, pentru ceea ce nu au făcut în interes național. Nimeni nu a dorit să facă mea culpa, de la Ion Iliescu în jos. Mereu în România la aceste alegeri a fost o colcăială subterană a complicităților din care au ieșit acele evenimente de campanie pe care le-am descris. Niciodată nu s-a aplicat un program de administrare pentru România pe care candidații câștigători l-au prezentat publicului. Ion Iliescu nu a asigurat niciodată „pace și prosperitate", Traian Băsescu nu a fost niciodată preocupat de dreptate și de respectarea legii și a Constituției, iar Emil Constantinescu a fost total bulversat între 1996 și 2000".

Până în 2014 am avut un „șir de Escu"

Ceea ce ni s-a întâmplat la aceste șiruri de alegeri a fost o "manipulare cvasi-continuă care a fost făcută prin complicitatea tuturor", explică Gușă.

Cauza primordială ține de adevărul despre așa-zisa „revoluție" din 1989:

„Acest șir de Escu - Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu, Băsescu - a marcat acest prezent al României care este atât de precar. Din aceste evenimente de campanie, unele știute, altele neștiute, reiese un lucru: cauza a fost minciuna primordială a Revoluției care a fost de fapt lovitură de stat, care nu a fost făcută cu ajutorul Occidentului, ci cu ajutorul serviciilor secrete rușești, în colaborare cu cele maghiare. Viața politică românească a fost populată fie de aparatcici din fostul PCR sau de ofițeri activi sau acoperiți ai serviciilor de securitate din perioada dictaturii - și aceștia nu dintre cei de vază, profesioniști sau patrioți, ci dintre cei orientați spre propășire personală, spre bani mulți și firme acoperite. În aceste condiții, ceea ce ni s-a întâmplat la aceste șiruri de alegeri a fost o manipulare cvasi-continuă care a fost făcută prin complicitatea tuturor. Fiecare a decis că are cu să fie șantajat și are cu ce să-și salveze pielea.

Soroș, "malefic" pentru zona noastră de Europa

Grupul care s-a aflat la putere în România după 89, cu rădăcini în zona comunisto-securistă, a fost criticat de un alt grup care avea o agendă scrisă "în altă parte", mai ales după anul 2000, consideră Cozmin Gușă.

"Noi am avut o societate civilă sănătoasă în anii 90, apoi a picat, din naivitate sau din interes, sub zona de influență a unora de tip George Soroș, care a fost malefic pentru zona noastră de Europă, urmărindu-și doar interesele personale și nu o agendă de dezvoltare a societății. Dacă ar fi făcut asta, cu forța de influență pe care o are ar fi reușit, dar a urmărit exportul unor pseudo-valori care nu erau calchiate pe valorile fundamentale ale românilor. Atunci am avut o chestie total debalansată, între un grup care se afla la putere, cu rădăcini în zona comunisto-securistică și un alt grup care critica, dar după anul 2000 nu după poziții naționale, civic-integratoare, ci după o agendă care era scrisă în altă parte și fără acel filon de patriotism în care să îți subordonezi acțiunile interesului national.

Cum se poate rezuma șirul de alegeri, presărat cu minciuni, trădări, manipulări: toți candidații de prim plan au cedat unui șantaj exercitat de un grup de inițiați cu acces la dosare.

"S-a urmărit să ajungă în prim-planul puterii personalități cu o largă posibilitate de a fi șantajați atunci când ieșeau dintr-o grilă. Problema cu șantajul asupra lor a devenit reală din următorul motiv. Cel care putea fi șantajat putea să spună: "Nu îmi pasă, am ajuns președinte, am un mandat de la popor". Nimeni nu a făcut asta. Fiecare a cedat acestui șantaj exercitat de un grup de inițiați cu acces la dosare. Chiar dacă ar fi vrut (poate și Iliescu a vrut, și Constantinescu, și Băsescu) – din cauza acestor slăbiciuni și acestui egoism care nu se potrivește cu statutul de președinte al unei țări, au căzut pe glie", spune consultantul politic.

Românii, mereu dezamăgiți de "eroul pozitiv" pe care l-au votat

Cozmin Gușă a trecut în revistă șirul de dezamăgiri pe care românii le-au avut după fiecare tur de alegeri prezidențiale. Am tot sperat că găsim „eroul pozitiv", dar am devenit un „popor cu aspirații mici", din care sentimentul nobil al solidarității a dispărut.

"Statul paralel s-a creat din complicitățile unor oameni culpabili care au avut acces la putere. După aia se tot rostogolesc. Nu am avut această voință să tragem o linie, să nu mai decapităm pe nimeni în anii 90, să fi mers pe ideea 'Mărturisește și mergem mai departe. Dacă nu ai făcut lucruri foarte grave, spovedește-te, nu mai purta rucsacul ăsta 10-20-30 de ani, pentru că nu faci decât să ne păcălești. Noi te-am ales să scapi de rucsac. Probabil că aveam bănuieli că tu, Băsescu, ai lucrat cu fosta Securitate, dar ai luat mandatul, acum spune: Nu mai fac de acum înainte și o să vedeți ce fac pentru țară 4 sau 5 ani'. Societatea s-a trezit din când în când: mai entuziasmată, cum a fost în 1996 sau în 2004, a crezut că a găsit în final eroul pozitiv care o să facă ceva. Și, când-colo, mereu s-a dezamăgit și a căzut mai jos. Pentru oamenii care au tot sperat și s-au dus să voteze, corect din punctul lor de vedere, e foarte mult să tot aibă aceste dezamăgiri atâta amar de ani. Sunt 29 de ani de la evenimentele din 89! Dezamăgirile sunt aceleași, iar aspirațiile sunt tot mai mici. Un popor cu aspirații mici cum am ajuns noi să fim devine un popor sectarizat, dominat de egoism, nu se mai manifestă sentimentul nobil de solidaritate de grup, națiune, comunitate", a explicat Gușă.

Înainte de 1989, românii erau solidari împotriva unui dușman comun. Trădările și minciunile din societatea postcomunistă au atomizat orice idee de comunitate. Chiar și extincția treptată a manifestărilor de stradă din ultimul an se bazează pe același fenomen, arată Gușă:

"Azi în România nu mai poți să identifici un grup profesional, academic sau de prieteni care să fie foarte liniștit, să spună 'Ne simțim bine, avem un scop comun și pedalăm în aceași direcție'. Toată lumea e neliniștită că aproapele său îl va trăda la un moment dat. E chiar mai rău decât înainte de 1989, când eram solidari între noi împotriva unui dușman comun. Această extincție treptată a manifestărilor de stradă tot pe asta se bazează. Au venit oameni excesivi, care manifestă în virtutea unor interese personale de mediatizare, care o fac cu ură. Ce legătură au oamenii responsabili, care au ieșit pe bună dreptate în stradă împotriva amnistiei și grațierii cu grupurile gen Mălin Bot care arată multă violență în comportament? Cum se diferențiază ei de baronii lui Dragnea dacă manifestările sunt de acest tip? Oamenii de bună calitate nu se mai regăsesc cu aceste excese care apar pe Facebook, cu potopul de înjurături, de condamnări fără procese. Din cauza acestor elemente destabilizante, plus lipsa de vectori, aceste manifestări publice au intrat în exctincție treptată."

Complicitatea baronilor de toate culorile, în "mandatul statului paralel"

În perioada 2009-2014, Băsescu a închis ochii la fărădelegile și înțelegeri subterane care se făceau pe spatele bugetului, arată Gușă. Au înflorit baronii portocalii, care și-au dat mâna cu cei roșii, ai PSD-ului.

"Am avut parte de mandate mincinoase. Primul mandat al lui Băsescu nu a fost mincinos la început, l-a câștigat prin luptă, dar a devenit așa prin acțiunea lui și prin faptul că nu s-a ținut de ceea ce a promis. Mandatul mincinos a fost cel început în 2009: nu a câștigat alegerile, i s-a mai dat un mandat care a fost mincinos, nu a fost al său. La un moment dat vom putea să discutăm și să identificăm toate elementele celui de-al doilea mandat al lui Băsescu care ne-au adus în 2014 într-o țară pustiită în care un grup mic de oameni dicta, uneori fără ca președintele în funcție să știe nimic. Băsescu nici nu a mai avut mandat. A fost de fapt mandatul statului paralel. Au înflorit toate acele fărădelegi și înțelegeri subterane pe spatele bugetului. Au înflorit baronii portocalii, după neobaronii galbeni din guvernarea 2004-2008, care au devenit la fel de bogați și corupți ca și cei roșii inventați în perioada 2001-2004 și care au prosperat ulterior prin această complicitate a baronilor. Era un El Dorado pentru ei, sub protecția președintelui. O vreme au fost ținuți sub obroc, dar când au venit oamenii la putere la finalul lui 2008, în 2009 și după aceea au 'pârjolit' efectiv. Băsescu, după modelul lui Iliescu și Constantinescu, stătea la Cotroceni și dădea din umeri. Nu are scuză pentru așa ceva", a explicat Gușă.

Binomul "înfricoșător doar pentru unii"

Consultantul politic a explicat cum binomul SRI-DNA a pedepsit și protejat selectiv. Pe finalul mandatului lui Băsescu, a ajuns la închisoare chiar și fratele președintelui, în timp ce alții, în special cei din străinătate, erau super-protejați și sunt protejați și azi.

"Pe măsură ce acel SRI condus de Maior și Coldea s-a întărit și perfecționat - l-au avut la mână pe Băsescu în urma alegerilor din 2009, când era disperat și s-a livrat - au apărut acele acțiuni publice, acel binom înfricoșător. Dacă acest binom era înfricoșător pe baza argumentelor aplicate tuturor cu egală măsură, poate că România se asana. Numai că doar unii erau pedepsiți (și unii dintre ei erau vinovați), dar alții erau protejați, iar cei din străinătate erau super-protejați – pe ai noștri îi protejăm puțin până îi închidem, chiar fratele lui Băsescu sau dintre apropiații președintelui, care stăteau la masă cu statul paralel, au ajuns direct la pușcărie spre final de mandat. Alții au fost puternic protejați, sunt protejați chiar și azi", consideră consultantul politic.

Cozmin Gușă arată cum se întâmplă lucrurile în statele cu democrație puternică, unde serviciile secrete oferă protecție doar celor care apără statul, iar cei care calcă greșit sunt penalizați:

"Sunt elemente în care serviciile secrete puternice (vorbim de țări puternice și România vrea să fie așa ceva) au posibilitatea cutumială să ierte de niște greșeli pe unii oameni de afaceri care ajută statul, în unele acțiuni de multe ori subterane care apără statul. Cei care le coordonează răspund în fața statului discret de acțiunile lor. Acei oameni sunt solvabili și sunt peste tot în lume, de la Washington, până la Beijing sau Moscova. Când ies din rând și încearcă să înșele statul, 'își iau papara'. Majoritatea sunt suficient de inteligenți să meargă pe acea linie secretă sau discretă. Democrația este o formă de organizare făcută 'să meargă treaba', este un ambalaj în care nu se pot întâmpla toate mereu după cutume democratice, dar dacă cetățeanul e protejat și banul este cheltuit în interesul lui, pe el nu îl interesează aceste chestiuni discrete", arată analistul politic.

"I-am spus lui Crin Antonescu: Nu o să te lase niciodată băieții ăștia să fii candidatul USL"

Mandatul statului paralel din 2009-2014 este „mandatul care a înămolit și dezbinat România", arată Cozmin Gușă. Singura încercare de contrabalansare a fost construcția politică USL.

„Să ne amintim că a existat o încercare, puțin smucită dar a existat, a formatării USL-ului, a unei coaliții largi stânga-dreapta, care să ofere un contrabalans la ceea ce era Băsescu cu statul paralel și PDL. Acolo au fost niște falseturi. Mandatul lui Băsescu a început printr-o lovitură de teatru la vârful PSD: Ponta și-a câștigat cu ajutorul lui Băsescu mandatul de președinte al PSD într-un mod neașteptat și nemeritat, cu un Geoană care nu a înțeles că trebuie să se retragă o perioadă, că trebuie să se autopenalizeze și să renunțe la mandatul de președinte al PSD. Pe acele înțelegeri subterane, ghidate de statul paralel, în frunte cu Maior (atunci Coldea doar îl seconda), Ponta a fost pus la vârful PSD cu un secondant Liviu Dragnea care a știut foarte bine să fructifice avantajul baronului-șef și o anumită comoditate și lipsă de maturitate a lui Ponta pentru funcția de șef de partid. Pe o anumită chimie reciprocă dintre Ponta și Crin Antonescu, acesta din urmă foarte dezamăgit după alegerile din 2009, s-a construit USL, cu Dragnea paznic între ei doi, și acel USL a crescut și a crescut", spune Gușă.

Potrivit consultantului politic, existau agende diferite în interiorul USL: Ponta și ai lui făceau un joc de influență în Guvern și în justiție, iar Crin Antonescu "se auto-amăgea că ar fi devenit candidatul alianței la președinția României în 2014".

"Eu am păstrat cu Crin o relație bună și după 2009, vorbeam des cu el. Avea un rang înalt în statul român, era șef al Senatului, co-președente la USL, i-am spus: 'Crin, nu o să te lase băieții ăștia niciodată să fii candidat, securizează-te, nu fii atât de superficial. Aici este un joc subteran, chiar dacă ai o chimie bună cu Ponta, alții vor decide în final. Dacă nu o să te securizezi...' Mă credea, nu mă credea. Ne întâlneam des, vorbeam de toate pentru toți, Antonescu e un tip agreabil, îmi făcea plăcere, lucru care nu a fost pe placul celor care îl monitorizau om la om peste tot, tocmai pentru că-i pregăteau tăierea capului în favoarea lui Ponta. Și asta putea fi o variantă, Antonescu putea să aibă o discuție corectă și spunea: 'Facem o înțelegere, dacă scopul nostru e România și eu nu pot să candidez, vino tu, fără fel de fel de subterfugii sau minciuni", a explicat analistul politic.

Ponta, împins ca "învingător sigur" în 2014

Gușă spune că Victor Ponta s-a lăsat asistat de oameni din statul paralel și a ajuns într-o situație aparentă de "învingător sigur" în orizontul alegerilor din 2014, un fel de jucător singur pe teren.

"Era un cuplu interesant, de aici și scorul. Amândoi aveau un discurs bun. Crin era mai flamboaiant, Ponta mai aplicat, mai tehnocrat. În contrapartidă cu ce reprezenta Băsescu și cei din jurul lui, Boc, nu suporta comparație. Crin a dat dovadă de suficiență, nu a acționat și i s-a întâmplat ce îl anunțasem eu. Lucru care nu a folosit nimănui, l-a lăsat pe Ponta într-o aparență de învingător sigur în 2014, într-un fel singur pe teren și cu o senzație de mare putere care i se dădea. Acel pact de coabitare n-a fost decât o complicitate în care fiecare și-a impus pe câte cineva, apropo de Kovesi și Bica. Lui Ponta i s-a dat impresia că ar fi impus și el ceva – de fapt nu impusese nimic. Ponta s-a lăsat asistat de oameni din statul paralel, minus Coldea, a dormit ușor cu acea senzație de lider maxim în care toți roiau în jurul său, de la șefii de servicii până la corifeii PSD și până la Dragnea care îi urma peste tot, și la tenis".

Consultantul politic își amintește cum Ponta era tatonat peste tot de "o armată de spioni lingușitori", între care cel mai insistent era Dragnea.

"Pe vremuri, când eram la PSD, îl luam cu mine pe Ponta la meciurile de fotbal pe care le organizam cu artiști, vedete, îl luam și la tenis. După ce a ajuns premier, pentru o perioadă am reluat partidele de tenis, de dragul trecutului. Fiecare jucam cu câte un profesionist, partenerul meu era George Cosac, al lui Victor era Dinu Pescariu. Invariabil în timpul meciului de tenis, cine crezi că apărea? Dragnea. Ca să vadă el ce se întâmplă acolo. Ponta era talonat peste tot de această armată de spioni lingușitori care stăteau pe lângă el, țuțeri, dar erau acolo la spionaj, să nu le scape ceva", spune Gușă.

Dragnea, înainte să fie în formula de "lider maxim" în care îl vedem azi, era "un țuțer talentat", spune consultantul politic: "Foarte interesantă trecerea asta, dar i-a creat și niște complexe lui Dragnea, pentru că toată lumea își amintește de poziția asta de țuțer a lui, omul care bărbierește șoricul. El trăiește bine cu sine, nu cred că are probleme, problema lui e că știu și alții. El nu vrea decât să își trăiască succesul, nu are probleme de moralitate. Cred că e un tip amoral, nici moral, nici imoral. Nu are niciun reper, nu-l deranjează, doarme bine noaptea. El e doar un exemplu de măiestrie politică și viclenie. Ce rămâne dintr-un om după ce îl scuturi? Pe Dragnea dacă-l scuturi nu rămâne nimic, că totul e poleială, nu are o bază, nu are un proiect, un trecut consistent", îl descrie Gușă pe actualul șef al PSD.

Strategia de intimidare a capitalului românesc

Descinderile în forță care au avut loc în "mandatul statului paralel", oamenii puși în insectar de serviciile secrete, au avut rolul de a înfricoșa societatea și capitalul românesc, este concluzia lui Gușă:

"Să încheiem cu mandatul statului paralel. Acel șir de pus oamenii în insectar, de făcut dosare la toată lumea, de nerecuperat banii la stat, de descinderi în forță - a fost o strategie clară de a intimida suprastructura societății românești, de a o pune cu botul pe labe, de a nu discuta civilizat cu niște oameni care au greșit, dar care au în spate câteva mii de angajați, au bani și prestigiu. Nu e nevoie să-i sperii, să-i ții în aresturi groaznice. Îi dai voie omului să se apere și dacă în final a greșit vezi dacă și cum plătește. Nu gesturi făcute pentru a înfricoșa societatea și capitalul românesc. Asta s-a întâmplat: capitalul românesc a fost înfricoșat. Și nu a fost mai corupt decât alt capital. Capitalul național din SUA e la fel de corupt, cel din Germania, Rusia, China la fel. Capitalul e corupt peste tot, depinde cum știe acel capitalist să se miște între lege și fărădelege, cum se duce pe cărarea aceea. Prezumția de nevinovăție trebuie acordată tuturor. La noi toți au fost speriați, au fost puși cu botul pe labe".

România are o situație ideală pentru extinderea de capital, dat fiind contextul regional, dar toți oamenii de afaceri au fost intimidați în timpul mandatului statului paralel, iar orice inițiativă a fost ucisă, arată Gușă.

"Fără să se recupereze prejudiciul, s-au închis marile companii, s-au blocat orice inițiative de business și România a devenit o țară total dependentă, fără vreun campion regional, fără 5-6 oameni de afaceri români care să aibă potențial de extindere în regiune. Nu suntem înconjurați de China, Coreea de Sud sau Germania ca să nu ne putem mișca, avem unde să înaintăm cu capitalul nostru, suntem înconjurați de Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, putem sări și în Polonia, avem unde să ne mișcăm cu capitalul nostru și să căpătăm influență. Avem o situație ideală pentru extinderea de capital, dar dacă toți au fost puși cu botul pe labe în timpul mandatului statului paralel, inițiativa a fost ucisă, s-a ajuns la această isterie", arată consultantul politic.

Dragnea a făcut jocurile statului paralel și i-a păcălit pe baronii PSD

Dragnea nu a avut niciodată intenția să dea legile amnistiei și grațierii, fiind și el parte din statul paralel, dar a jucat perfect un rol public și i-a păcălit pe baronii PSD.

"Crezi că oamenii de afaceri cu dosare îl iubesc pe Dragnea? Nu, deloc. Dar îl preferă din instinct de conservare a libertății personale, în speranța că ar putea rezolva problemele lor reale din dosare, de care nu pot scăpa. Nu au înțeles că Dragnea, făcând jocurile statului paralel și fiind parte din statul paralel, nu a avut niciodată intenția să facă asta, dar a jucat perfect din punct de vedere public, a păcălit tot partidul și baronii și nu a făcut ceea ce trebuia să facă", explică Gușă.

Delațiunea generală din "mandatul statului paralel" amintește de climatul din regimul Ceaușescu: "Nu facem decât să repetăm ce am trăit în timpul lui Ceaușescu: cei care își turnau vecinii, rudele, colegii erau unii care vroiau să scape de problemele cu legea, exact ca acum, alții vroiau să capete niște avantaje, exact ca acum. Opțiunea de a lucra "cu organele", cum se spunea, le aducea anumite avantaje materiale și protecție, dar apoi îți îngrădește libertatea. Depinde ce vrei. Cu o mână ți se dă, cu o alta ți se ia libertatea. În România, foarte mulți și-au dat libertatea de decizie sau de comportament pentru acest gen de avantaje. Cred că am lămurit suficient auspiciile sub care au venit alegerile din 2014 cu candidații providențiali din stânga, Victor Ponta, și din dreapta - Klaus Werner Iohannis".

Statul paralel nu a căutat un urmaș al lui Băsescu pentru Cotroceni

Cozmin Gușă a explicat și cum s-a ajuns la victoria surprinzătoare a lui Iohannis în fața lui Ponta, în turul doi al alegerilor din 2014.

După un mandat nederanjat de nimeni al "statului paralel" la Cotroceni, Traian Băsescu nici măcar nu a fost întrebat de cei care făceau jocurile politice pe cine preferă să-i ia locul.

"În 2014, preluasem de 2-3 ani Realitatea, dintr-o zonă în care era în mare pericol să nu mai conteze și începusem să ne ridicăm destul de bine. Eram la curent cu majoritatea jocurilor pentru că, prin prisma faptului de coordonare editorială, îmi veneau foarte multe informații, vrând-nevrând. Nu trebuia să umblu după ele. Tabloul era așa: Demonstrația faptului că al doilea mandat al lui Băsescu era de fapt al statului paralel este cea conform căreia statul paralel reprezentat la vârf de Maior și Coldea nu căuta să se aglutineze în jurul unui posibil urmaș al lui Băsescu, pe care l-ar fi indicat Băsescu. Dacă mandatul ar fi fost al lui Băsescu, ca un președinte autentic, el făcea cum a făcut și Bill Clinton cu Al Gore, se așeza în spatele unui succesor. Statul paralel nici măcar nu l-a întrebat de sănătate pe Băsescu, ce candidat vrea, căci era posibil atunci, nu se respecta legea. Așa s-a generat acel sprijin pus în spatele lui Victor Ponta de către Maior sau Oprea – alt membru al statului paralel, practic Ponta se construia ca viitorul președinte al României la sfârșitul anului 2014", a explicat Gușă.

Elena Udrea, depozitara celor mai importante secrete din mandatele lui Băsescu, a primit tardiv o susținere din partea fostului șef de stat, dar prin asta mai mult rău i-a făcut, consideră Cozmin Gușă:

