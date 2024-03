Monden Ioana Tufaru, nevoită să plece din casa oferită de Gigi Becali. Unde a ajuns să locuiască







Ioana Tufaru a locuit în garsoniera oferită de patronul FCSB timp de nouă ani. Chiar înainte de încheierea anului 2023, fiica Andei Călugăreanu a fost nevoită să elibereze locuința respectivă. Astfel, aceasta s-a văzut nevoită să caute o soluție pentru a avea un acoperiș deasupra capului.

Ioana Tufaru s-a mutat din garsoniera oferită de Gigi Becali

Fiica regretatei actrițe a locuit în garsoniera pe care patronul FCSB i-a pus-o la dispoziție aproape un deceniu. recent a fost nevoită să se mute. La finalul anului trecut, Ioana Tufaru a aflat că trebuie să elibereze locuința pe care patronul FCSB i-a pus-o la dispoziție.

Fiica Andei Călugăreanu a aflat că întreaga clădire o să fie renovată. Din acest motiv, ea a fost nevoită să găsească o soluție pentru familia ei.

Recunoscătoare pentru ajutorul primit de la patronului FCSB

Cu toate că a ajuns în situația de a elibera locuința respectivă, Ioana Tufaru este recunoscătoare pentru ajutorul primit de la Gigi Becali.

„Recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om, ne-a ținut acolo, pe 3 august am fi făcut 9 ani de când stăm acolo și omul cât să te țină, la un moment dat era de așteptat că aici se va ajunge, pentru că na…”, a spus aceasta.

Ioana Tufaru locuiește cu chirie

Decisă să ofere familiei sale un trai decent, aceasta a luat decizia de a se muta în chirie. Astfel, după îndelungi căutări, fiica Andei Călugăreanu a găsit un apartament cu două camere, pentru care plătește lunar 1200 de lei.

„Am plecat de acolo pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo, am înțeles că are alte planuri cu blocul acela, nu pot contesta asta.”, a adăugat ea.

Cu toate că se descurcă greu din punct de vedere financiar, vedeta este încântată de acest pas. Ea a precizat că fiul ei se bucură din plin de noua locuință, mai ales că are un parc în apropierea blocului.

„Chiar dacă el nu a spus, dar am văzut în ochii lui că se bucură și îi place. Are parcul lângă bloc, deci se duce singur în parc. Este descurcăreț, merge singur la magazin. Nici independența asta nu te scapă de pericole, pentru că sunt la tot pasul.”, a mai spus Ioana Tufaru.