Ioana va împlini în această toamnă 43 de ani și se poate lăuda cu o frumoasă carieră artistică.

A avut de-a lungul timpului roluri în unele dintre cele mai urmărite telenovele, „Numai iubirea” sau „Inimă de țigan”, dar a jucat și în multe piese de teatru.

A debutat ca actriță în 1996, pe scena Teatrului de amatori Puck din Constanța, în rolul Eleonorei din piesa „Poate Eleonora”.

Ioana Ginghină divorța de Alexandru Papadopol în august, iar jumătate de an mai târziu iubea din nou.

„Sunt fericită, sunt OK, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste ştiri. (…) Experiența prin care am trecut mă face să ştiu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, adică OK, ne despărţim. Ce poate să se mai întâmple. OK, mă despart.(…) Acum, petrecem amândoi timp mai de calitate cu Ruxandra

Cumva eram cine-i în casă are grijă de ea. Cred că au fost lucruri care s-au stricat în timp. Într-o zi mi-a zis Alexandru că gata, nu mai poate. Eu nu am realizat atunci. Acum mai bine de un an, cam un an şi trei luni. După mi-am dat seama că probabil undeva vina e la mijloc, erau nişte chestii care scârţâiau. Nu era o căsnicie neapărat fericită, ci una liniştită”, a mărturisit vedeta, potrivit cancan.ro

