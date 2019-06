Interviu cu Ioana Ginghină, după despărţirea de Alexandru Papadopol: „Îmi aștept iar prințul pe cal alb! Am luat-o de la capăt”

Orice speculație care s-a născut în urma anunțului că Ioana Ginghină s-a despărțit de Alexandru Papadopol își găsește confirmarea sau infirmarea în interviul acordat în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei. A șters lacrimi din colțurile ochilor și a oftat după fiecare întrebare. Dar a răspuns sincer și la obiect chiar și la cele mai dureroase întrebări.





- EVZ: - În ce stadiu te afli astăzi?

- Ioana Ginghină: - Sunt într-un stadiu foarte bun, pentru că urmează să merg la mare. Abia aștept să mă duc să mă distrez.

- Mergi cu fetița ta?

- Da, cu Ruxandra și cu rudele mele. Am o bunică la Costinești și ne întâlnim acolo mai mulți veri. E ziua unuia dintre ei și îl sărbătorim în familie. Nu ne-am mai văzut de mult, mai ales că s-au întâmplat anumite evenimente în viața mea.

- Deci ai parte de toată susținerea.

- Da, am parte de toată susținerea! Și chiar m-am bucurat foarte mult că m-au sunat și nu m-au întrebat. „Dar când?” „Dar cum?” „Dar e adevărat?” Știi, au fost de genul „Vreau să știu doar că ești bine și atât”.

- Voi erați în fața publicului cuplul perfect și nu doar noi, presa, v-am considerat așa. Pur și simplu asta se vedea. Despărțirea asta e un pic prea pasională, prea între doi oameni care încă par că se iubesc foarte mult. Simți că e gata, aici e punct sau mai e o șansă?

- Așa, ca de la femeie la femeie, îți spun că eu întotdeauna am crezut în dragoste. Cred în iubire, cred în „fericiți până la adânci bătrâneți”. Dacă îmi iese sau nu îmi iese, vom vedea. Dar nu pot să zic că e gata. Eu niciodată nu zic niciodată. Nu pot să zic că nu cred că poate să se întâmple un miracol să revenim la ce a fost, dar nici nu pot să spun că eu cred sigur că va fi bine. Mai ales că în mare parte nu îmi aparține decizia. Vizavi de copil e problema mare. Și de asta și încerc foarte mult să o țin pe Ruxandra cât mai departe de aceste probleme și de presă. Din cauza asta mergem la mare

- Presupun că nu i-a fost ușor. Ce explicații i-ai dat?

- Nu îi este ușor și nici nu îi va fi. Are tot soiul de întrebări. Nu a trebuit să îi dau foarte multe explicații, pentru că, din păcate, a fost prezentă la foarte multe dintre problemele noastre, ca să nu le zic mai urât. Le-a văzut, le știe și nu a fost nevoie de prea multe cuvinte în plus.

- E un copil deja mare. Ce ți-a spus? Presupun că a venit să te mângâie...

- Ruxi întotdeauna! Dar asta nu are legătură cu problemele de acum, a fost un copil foarte asumat. Tot ce mi-a zis, întotdeauna, parcă a fost un sfat de la Dumnezeu.

- Când spui că e un om asumat, pare că seamănă cu tine mai mult.

- Eu am o vorbă pe care am învățat-o de mică și pe care o tot spun. „Cea mai bună minciună este adevărul!” Este o vorbă care pe mine m-a scos din multe. Știi de ce? Și asta vreau să o învăț și pe Ruxandra; De-a lungul timpului, chestia asta mi-a adus oamenii aproape, chiar dacă poate s-au simțit jigniți la un moment dat de mine. Dar eu le-am zis adevărul, iar apoi, ei m-au cunoscut mai bine și au ajuns la concluzia că „femeia asta nu a vrut în momentul ăla să mă rănească!”.

- Greutățile mari într-o despărțire apar atunci când se ajunge în fața unui judecător, a unui notar. Ești pregătită sau ați făcut deja primul pas în sensul ăsta?

- Primul pas este făcut. Sper să fie doar la notar, adică nu mi-aș dori să ajung la tribunal, sincer.

- A trebuit să dai explicații în fața unui străin, să te justifici?...

- Eu, într-un fel, am reacționat la ce mi s-a dat. Nu am fost eu cea care a venit cu mingea. Nu am aruncat-o eu, eu doar am prins-o. Am fost acolo să o prind și să fiu pe fază. Mă rog, iar după aceea, am încercat la un moment dat să salvez din situație și am zis „Ok. Dacă nu mai merge așa, trebuie să ies ca să nu se ajungă la mai rău”.

- Nu mai merge pentru că ai senzația că la el s-a rupt ceva, s-a terminat iubirea? E cam greu după 12 ani împreună. Nu cred că dispar sentimentele. A fost vreodată vorba de infidelitate?

- Nu! Mai degrabă e criza aia a bărbatului. Dar nu vreau să vorbesc prea mult despre el, pentru că, acum sincer îți spun, eu trec prin chestia asta de un an de zile. Am primit ieri un comentariu destul de dur de la o femeie. Eram la un eveniment, râdeam, pentru că eu oricum râd tot timpul și mi-a scris că „în loc să stai acasă cu copilul... De aia a plecat și Alexandru!”.

