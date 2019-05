Scandal total în lumea actorilor cunoscuți! S-a lăsat cu bătaie cruntă? Doar poliția i-a mai putut despărți

Actorii Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au despărțit. Aceștia nu mai locuiesc împreună de câteva luni bune, uneori fiind necesară și intervenția poliției pentru a-i calma pe cei doi soți.





Lumea mondenă a fost complet bulversată la auzul veștii triste potrivit căreia Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au despărțit. Din câte se pare, cei doi soți nu mai locuiesc împreună de mai bine de 4 luni și se află în plin proces de divorț.

La casa celor doi a fost chemat un echipaj de poliție. Actrița a fost întrebată despre căsnicia ei cu actorul Alexandru Papadopol și a răspuns scurt: „Nu e totul roz, dar mă abțin de la orice comentariu”, conform Ciao.ro.

Vedeta a povestit pe blogul ei cum a primit „o lecție destul de dură” de la viață. Aceasta susține că a făcut o greșeală, dar nu a spus la ce se referă. În prezent, situația dintre cei doi este delicată.

„Cumva, deși eram un om destul de recunoscător, a trebuit să primesc o lecție destul de dură, ca să învăț să mă bucur de lucrurile mărunte. (…) Cumva e clar că am greșit și la formă, și la fond, însă e frustrant că încă nu știi ce trebuia să faci (nu că asta mai contează), pe ce drum să o apuci acum.

Și atunci, în această lume nouă, nesigură, o iei încet, cu pași mărunți și începi să te bucuri de lucrurile mărunte. Începi să te bucuri că ai dormit fără întrerupere 6 ore, că ai reușit să ieși din casă și să zâmbești fără să te prefaci, că Frica, azi, parcă nu ți-a mai dat târcoale.”, a scris aceasta pe blog. lăsând să se înțeleagă faptul că se confruntă cu o problemă în viața personală.

Din câte se pare, cei doi s-au certat atât de grav încât cineva a chemat poliția.

„La casa lor a ajuns poliția, au avut un scandal chiar de față cu fiica lor. De patru luni nu l-am mai văzut pe Papadopol în zonă, a plecat de acasă.”, a povestit un vecin pentru sursa anterior meționată.

În urmă cu ceva timp, Ioana Ginghină povestea că are o relație foarte apropiată cu soțul ei.

„El plăteşte facturile, el e omul care ştie cât, ce plăteşte, şi în vacanţe el are banii. E cumva un fel de protector al nostru. Nu prea avem decizii unde să conteze cine spune ultimul cuvânt. Sigur eu nu sunt dură. Aş vrea să fiu mai dură, aşa, în general. Business-ul pe care îl am mi-a dat şi o independenţă financiară. De multe ori nu îi spun că am făcut shoppping. Rămân bagajele în maşină, nu vreau să i se facă rău când mă vede.

El joacă la teatru, toată spectacolele sunt seara, normal că după 90% din spectacole rămâne la o bere. Nu stă până dimineaţă. Preponderent este mult mai mult decât mine (n.r. acasă). Eu ies cu fetele. Nu ştiu la ce oră vine, dorm. Am ani buni de când am scăpat de zona asta. Cred că un om dacă mai vrea să mai fie cu cineva.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au cunoscut în 2004, la filmarile „Numai iubirea”. S-au căsătorit în 2007. Cei doi au o fetiță, Ruxandra Ioana, de 11 ani.

Curs VALUTAR, 24 mai! Ce SURPRIZA! Nimeni nu se astepta la asta! Ce s-a intamplat, chiar inainte de weekend

Pagina 1 din 1