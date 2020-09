Ați venit la interviu cu o agendă. Așa mergeți și pe străzile din Câmpina?

Da. E modul meu de lucru de zi cu zi. Și pe vremea când lucram în vânzări și trebuia să notez tot. Și, mai ales, de patru ani, de când sunt viceprimar al Câmpinei.

Știți, s-au inventat tabletele, telefoanele inteligente…

Agenda mea albastră e sfântă! (râde) Vedeți, atunci când am primit mandatul de viceprimar, primarul, domnul Tiseanu, cu care am făcut echipă, mi-a dat atribuții legate de reparații, nu de investiții. Adică, acele lucruri mici, dar care pot face, după caz, viața oamenilor mai plăcută sau un iad. Într-un oraș de mărimea Câmpinei ai multe de șurubărit, multe recepții de făcut, astfel încât agenda mi-a devenit indispensabilă.

Am văzut că și afișele electorale sunt tot cu „Agenda lui Pițigoi”…

Așa este (râde). Fiecare trebuie să se prezinte în fața oamenilor cu ceea ce are mai bun. Eu am ideile și soluțiile mele pentru Câmpina, construite în patru ani de ucenicie la primărie, în care am învățat și din realizări, dar și din neîmpliniri sau din greșeli. Am energia de care administrația din Câmpina are nevoie pentru a dezvolta orașul conform cerințelor oamenilor. Toate le găsesc în agenda mea, în care notez toate problemele oamenilor pe care am datoria să fac tot ceea depinde de mine pentru a le rezolva. Mi-am numit și programul pentru Câmpina „Agenda lui Pițigoi”. Pentru că este agenda Câmpinei reale, cu bunele și cu mai puțin bunele ei.

Ce cuprinde „Agenda lui Pițigoi”?

Multe. De la un bec de iluminat stradal care trebuie schimbat de urgență într-un cartier, în Câmpinița sau în Slobozia, până la cele trei mari direcții de acțiune pe care le propun oamenilor din Câmpina în următorii patru ani: o strategie coerentă de dezvoltare („Zona Metropolitană Câmpina”), un plan de eliminare a decalajelor de dezvoltare dintre centru și cartierele de periferie („De la periferie, spre centru”) și direcții clare de acțiune pe sănătate, educație și pe creșterea calității vieții în cartier („Pe primul loc, oamenii din Câmpina”).

De ce v-ați vota? De ce vreți să fiți votat?

De ce m-aș vota eu, nu contează. Eu am un singur vot. Important este ce cred și cum votează oamenii din Câmpina. De ce zic eu că ar fi bine să mă voteze? Pentru că eu nu le vând iluzii, pentru că eu nu candidez doar pentru că m-a pus partidul sau alianța, ci pentru că știu ce și cum trebuie făcut pentru a crește orașul. Știu că alegerea oamenilor este una dificilă, pentru că niciunul dintre noi, candidații, nu a mai fost primar al Câmpinei. De aici, și incertitudinea multora dintre ei. De aici, și nevoia de a cântări foarte bine alegerea. Există însă o certitudine: aceste alegeri sunt despre oameni, nu despre partide. Despre omul care ar putea gestiona mai bine treburile orașului și, mai ales, despre oamenii din Câmpina.

Sunteți mai bun decât competitorii?

Nu neapărat, mai bun, asta o stabilesc oamenii. Dar sunt, cu siguranță, mai experimentat și mai ancorat în realitățile Câmpinei. Eu cred că nu ne permitem riscul de a lăsa Câmpina pe mâna unor oameni a căror competență administrativă nu a fost dovedită și care candidează doar pentru că i-au pus partidele. De asemenea, un oraș de mărimea Câmpinei nu poate fi administrat precum o localitate mică, în care primarul nu trebuie să anvelopeze blocuri, nu are grija unui spital municipal și nu are obligația să se implice în atragerea de investiții care generează locuri de muncă. Nu cred că trebuie să ne lăsăm păcăliți de povești frumos scrise și să ne lansăm în aventuri periculoase. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, în realitățile Câmpinei. Numai așa putem dezvolta orașul! Iar eu îi asigur pe oameni că voi fi primarul tuturor, indiferent de opțiunea politică a fiecăruia.